Vacuna contra la covid-19: qué puedo hacer y qué no si ya la recibí

La vacunación contra la covid-19 avanza en todo el mundo de manera dispar. Mientras cada vez más personas reciben la primera o segunda dosis de la vacuna, surgen preguntas respecto a cómo seguirá la vida en un mundo que será compartido por los vacunados y los no vacunados.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), aquellas personas que hayan recibido las dos dosis de la vacuna podrán reunirse en espacios cerrados con otras personas que presenten esta misma situación sin tener que tomar precauciones extras. Por otro lado, las personas vacunadas pueden reunirse con aquellas que no lo están y no usar mascarilla pero sí mantener la distancia social, siempre y cuando no formen parte de un grupo de riesgo.

Todos los organismos internacionales coinciden al advertir que hasta que no se haya alcanzado la inmunidad de rebaño, algo que sucederá cuando la mayoría de la población haya recibido la vacuna contra el coronavirus o ya haya cursado la enfermedad, se deberá continuar con las medidas de prevención. Según la directora de los CDC, Rochelle Walensky, “hay algunas actividades que las personas que ya recibieron la inmunización pueden comenzar a reanudar ahora en la privacidad de sus hogares. Sin embargo, todos, incluso los que están vacunados, deben continuar con todas las estrategias de mitigación cuando se encuentren en entornos públicos”.

Es decir, que recomiendan continuar con todas las medidas implementadas hasta ahora por las autoridades sanitarias: el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, evitar los espacios cerrados y/o muy abarrotados y la distancia, de al menos dos metros, entre personas.

El profesor de epidemiología en la Escuela de Salud Pública Jonhs Hopkins Bloomberg, Chris Beyrer, por su parte, expresa que “para estos varios meses en los que la cobertura de inmunización aún es baja, todavía estamos aprendiendo sobre las variantes, cepas y mutaciones que van apareciendo y por lo cual necesitamos saber más sobre esta transmisión. El mensaje que debemos dar de salud pública es mantener los comportamientos de cuidado hasta que salgamos de esto, que lamentablemente aún no hemos terminado”.

Son muchos los expertos que coinciden en que la vuelta a la vida tal y como la conocimos antes de la pandemia, volverá de manera paulatina a medida que se avance con la vacunación en el mundo.

Una vez vacunados, ¿se puede transmitir el virus?. Si bien todo continúa en estudio y se necesitan pruebas más concluyentes, una investigación reciente indica que la vacunación redujo la infección asintomática en más del 80% en comparación con personas no vacunadas y las cargas virales nasales son bajas y potencialmente no infecciosas.

Según los especialistas, todas las actividades que se desarrollen en ambientes cerrados, donde se concentra una mayor cantidad de personas como: conciertos, gimnasios, bares, reuniones de culto, deberían evitarse. ”No queremos sobrepasar los límites de lo que pueden hacer las vacunas antes de que disminuya el número de casos”, opinó Paul Sax, director clínico de la división de enfermedades infecciosas del Brigham and Women’s Hospital en Boston.

En lo que respecta a los viajes, las recomendaciones van cambiando debido a la aparición de nuevas variantes. “Una vez que se está vacunado, el riesgo al viajar es menor, siempre que se sigan todos los protocolos de seguridad”, explica Leana Wen, médica de emergencias y profesora de salud pública en la Universidad George Washington, Sin embargo, aclara que se debe continuar siendo cauteloso acerca de cómo interactuar con otras personas una vez que llegue a destino, especialmente si las mismas no están inoculadas o viven en un área con altas tasas de transmisión.

A su vez Wen explica que las reuniones o visitas a personas de la tercera edad, siempre y cuando sean con mascarillas, no implicarían un riesgo elevado. “Si se siguen las precauciones, el riesgo de que contraigan la enfermedad es extremadamente bajo y el beneficio que implicará al estado anímico de esos familiares será superlativo”.

Las actividades al aire libre son las de menor riesgo, al igual que aquellas que son silenciosas en interiores, como ir al cine o al museo.