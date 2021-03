Arrancó la vacunación a mayores de 70 en Mendoza: "En cinco minutos estuve afuera"

Esta mañana arrancó en Mendoza el operativo para vacunar a adultos mayores de 70 años, que en Ciudad se está llevando adelante en la Nave Cultural. Los primeros inoculados con la vacuna rusa Sputnik V destacaron la organización con la que se está llevando adelante la vacunación.

Raúl, uno de los primeros vacunados, se mostró muy contento tras recibir su dosis. "Perfecto el ingreso, perfecto la atención y perfecto la salida", destacó el hombre de 78 años.

Luego de contar que había pasado "el 95 por ciento" de la pandemia en su casa, Raúl señaló que tras conocer que ya había vacunas aprobadas, decidió aplicársela. "Había tomado la decisión que la primera vacuna que apareciera, yo me la colocaba", contó, y consideró que más allá de cualquier color político, "a mi edad no tengo posibilidad de pensar en otra cosa".

Sobre el procedimiento, recordó que al momento de inscribirse no sabía cómo sería, pero que lo sorprendió la organización y la celeridad con la que pasó todo. "Me inscribí sin saber cómo iba a ser el procedimiento. Me llegó un mail el día sábado, citado a las 9.20, y en 5 minutos estuve afuera", contó.

"Tenemos 8 mil inscriptos"

El intendente de Capital, Ulpiano Suarez, contó cómo se espera que funcione todo. "Esto se va a extender hasta las 16 horas. 200 vacunas por día se van a colocar en 5 puntos opuestos de vacunas dispuestos dentro de este complejo que es La Báscula, cumpliendo con todos los protocolos", señaló.

"Es un día muy importante para la provincia. Empezar con la vacunación es una forma de cuidar a los mayores de 70 años", agregó. Sobre el procedimiento, explicó que los turnos se asignan cada 15 minutos, y que hay un estricto control de los protocolos para evitar contagios.

"La vacuna que se va a colocar aquí es la rusa, la Sputnik, que tiene dos dosis. A estas personas que tienen los primeros turnos seguramente les llegue un mail asignándoles un turno para la segunda dosis", remarcó. Sobre si esas segundas dosis llegarán a tiempo, Suarez señaló que depende del Gobierno Nacional.

El intendente explicó también que las vacunas se guardarán en freezers dispuestos en ese mismo complejo, y que estarán custodiadas por Preventores y personal del Ejército.