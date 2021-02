Es viral: una mujer encontró a su hijo perdido a través de TikTok

Esta mujer australiana perdió a su hijo en un supermercado y para encontrarlo, recurrió a TikTok.

Esta experiencia es la más aterradora que se puede tener y le sucedió a una mujer que perdió a su hijo de dos años en el supermercado Kmart en Sídney, Australia. Sin embargo, ante la incertidumbre, recordó un sabio consejo que vio en TikTok para encontrara a su bebé.

Fue a través de redes sociales en donde compartió el truco que vio en TikTok y el que le ayudó encontrar a su hijo. “Un amigo corrió a la entrada inmediatamente para alertar a los miembros del staff del supermercado que no dejaran salir de la tienda a un niño con la descripción de mi hijo. Incluso si estaba con un adulto. Otro amigo buscó en el área donde fue visto por última vez”, contó.

En TikTok dijeron que "debía gritar la descripción de su pequeño para alertar a las personas" “Si tu hijo se pierde en un lugar público, Dios no lo quiera, porque recuerden estas cosas pasan. Lo que debes es hacer buscarlo en voz alta. No busques en silencio, necesitas buscar en voz alta, y lo que quiero decir con esto, es que comiences a gritar su descripción”, explicó Jess.

Y agregó: “Vas a sonar así: ‘Busco a un niño de cinco años, pelo cortó café, ojos café, piel blanca, polera amarilla y pantalones negros. Lo tienes que repetir mientras sigues buscando”, ejemplificó.

Así fue como un hombre le gritó desde un pasillo para avisarle el niño estaba allí. “Me volví por donde andaba y allí estaba. Un hombre pasó junto a él después de escucharme gritar Si no hubiera estado gritando, ese hombre no habría tenido ni idea de que estaba buscando a Nathan. Nate habría pasado junto a él y no habría parpadeado. Para todos los padres, si su hijo desaparece, no busquen en silencio o simplemente digan su nombre. Grite alto y claro”, recordó la madre.​

