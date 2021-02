Se descubrió: una agencia de turismo aplica un insólito truco fraudulento para "enganchar" a los usuarios

Se trata de Ocio Hoteles y un método encuadrado dentro del fraude en el marketing llamado "factor oveja".

Hasta el momento, la mayoría de los afectados describen una misma sensación: “No callan, es como un torrente de palabras. Es un recurso para no dejar pensar al cliente”. Así es como se maneja esta agencia de turismo pero su método se descubrió y la prensa no tardó en exponerlos.

Lee esta nota para saber si podrías estar pasando por lo mismo siendo cliente de otra marca o compañía.

Se trata de una estrategia que utiliza la empresa malagueña y gracias a ex empleados y clientes -que se sienten engañados- se conocieron más detalles acerca de este nuevo funcionamiento.

Una bioquímica de 28 años de Sevilla contó: “Me llamó una mujer muy simpática de parte de mi primo y su novia, parecía que los conocía”. La llamada provenía de la empresa Ocio Hoteles: “Me contó todo muy deprisa y nada quedaba claro. Parecía que mis primos la conocían y confié. Entré en su página y no vi nada raro. Después, ella misma me dijo que me metiera para explicarme. Muy simpática, me hablaba de todo, de su marido que también es manchego como yo, y de repente me dice que si mi tarjeta empieza por 4 o por 5”.

En unos pocos minutos se le habían debitado 250 euros de su cuenta y así es como la misma experiencia la están sufriendo cientos de españoles.

¿De qué se trata este “truco”?

La agencia de turismo Ocio Hoteles se dedica a ofrecer bonos –a través de un llamado telefónico convincente- para un descuento insólito de 40 noches gratis de hotel por solo 250 euros. Pero, lo que no advierte en ningún momento, es la letra pequeña que dice que debería contratarse también una media pensión, con lo que “el ahorro se esfuma”. Pero lo peor es que no hay manera de luego conseguir la devolución del dinero.

Ex empleados y clientes se pusieron de acuerdo para publicar en el periódico EL PAIS la estrategia que estaba manejando esta agencia de turismo contando todos los detalles para evitar que más gente caiga en las garras de esta farsa.

Así es como descubrieron que el llamado “factor oveja” y la velocidad con la que no dejan pensar (en el momento en que llaman) son los dos grandes recursos de su marketing telefónico. Para entender, el factor oveja significa hacer sentir “envidia” al cliente por cómo sus amigos están ya disfrutando con Ocio Hoteles.

Así también, cabe destacar que el abogado de Ocio Hoteles, el Doctor Miguel Ángel Vázquez salió en defensa excusándose: “Aplicamos la ley” y agregó: “Nosotros no tenemos que dar ningún tipo de reporte sobre nuestra historia ni nuestra forma de venta, pero no tenemos problema en darlo porque nosotros estamos tranquilos porque lo estamos haciendo bien”.

Cabe destacar que frente a esta nueva estrategia que ya se hizo de público conocimiento, no todas las llamadas de Ocio Hoteles tienen éxito. Está el caso de Juanma Fernández de 22 años que es estudiante de Ingeniería en la Universidad de Sevilla y contó su experiencia:

“Era la segunda vez que me llamaban, con un intervalo de más de un año entre ambas, y conocía el pastel” y cuando se dio cuenta realmente que era el famoso “factor oveja” siguió escuchando: “Me ha pasado tu número Teresa, una amiga tuya que quiere que aproveches esta gran oferta, al igual que otros amigos suyos han hecho”.

El joven le siguió la corriente hasta dar por finalizado el llamado y dijo: “Le conté los viajes, pero empezó a impacientarse y me pidió los datos de la tarjeta, yo me quedé atónito: ‘señorita, ¿Cómo le voy a dar mi número de tarjeta y el código CCV por teléfono?”.

En tiempos en que los recursos para vender son pobres y la crisis económica pisa fuerte incluso en los países más estables del mundo, muchos están optando por técnicas poco confiables, sin ética y muy anticuadas. ¡A cuidarse para no caer!