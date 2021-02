New Balance 237: descubre estas espectaculares zapatillas inspiradas en los runners de los '70

New Balance apuesta en este 2021 a lo vintage: lanzaron una nueva edición de sneakers inspiradas en los runners de los '70, una década en el que este modelo era furor entre las personas que hacían actividad física. Se lanzará el próximo 6 de febrero y tendrán un costo inferior a los 100 euros.

Foto: Revista GQ

Se trata del modelo New Balance 237 y son una mezcla de los modelos New Balance 327 y las New Balance 57/40. La marca, con sede en Boston, Estados Unidos, le dio una vuelta más moderna para que puedan ajustarle a la actualidad.

Características de las New Balance 237

Estas sneakers vintage tienen una mezcla entre azul marino oscuro, verde bosque intenso, rojo picante y amarillo mostaza, y el logo "N" de la marca que siempre figura a un costado es de gris claro. Además, tiene variedad de materiales, ya que mezcla la gamuza, la malla y otros textiles.

Foto: Revista GQ

También se podrá ver el nombre "New Balance" en la parte posterior, donde se encuentra el talón, y en la lengüeta que es de color marrón. En la entresuela se tiene un material estilo goma eva de color verde para aportarle más comodidad y luego está la suela negra tradicional con dientes.

Las New Balance 327, una de las más vendidas

Las New Balance 327 fueron una de las zapatillas más vendidas en 2020 por la marca estadounidense, por lo que quisieron mantener un estilo parecido en esta versión de las sneakers de los '70.

Para crear el modelo 327, el diseñador Charlotte Lee se inspiró en en la "N" del modelo 320, la suela con tacos redondos del modelo 355 y la estructura ligera de las SuperComp. De esta manera, utilizaron una ecuación perfecta que terminó siendo un furor en ventas tal como esperaban a un precio de entre 90 y 130 euros.

Foto: Sneaker News

Las mejores zapatillas de la historia

El coleccionista de zapatillas de España, Luis Miguel "Jumi" Lozano, contó a GQ cuáles son para para él las sneakers que quedarán en la historia por su utilidad y funcionalidad. En su colección posee unos 2.000 pares y sin duda considera que Nike es la marca por excelencia:

Air Dior (2020). Surgió de la unión de la marca Dior y el basquetbolista Michael Jordan.

Surgió de la unión de la marca Dior y el basquetbolista Michael Jordan. Nike LD Waffle x Sacai (2019). Colaboración entre la marca japonesa Sacai y Nike.

Colaboración entre la marca japonesa Sacai y Nike. Nike Airship Pro “Banned” (2020). Jamás se comercializó, hasta 2020, cuando Nike lo puso a la venta en edición limitada de 1985 pares.

Jamás se comercializó, hasta 2020, cuando Nike lo puso a la venta en edición limitada de 1985 pares. Nike Hyperadapt (2017). Inspirada en la película "Volviendo al Futuro".

Inspirada en la película "Volviendo al Futuro". Nike Alphafly Next% (2020). Inspirada en ayudar a los atletas a lograr mejores marcas utilizando la tecnología.

Inspirada en ayudar a los atletas a lograr mejores marcas utilizando la tecnología. Nike The Ten (2017). Colaboración entre Virgil Abloh y Nike.

¡Dan ganas de tenerlas a todas! Las sneakers vintage son el furor de la moda y, además, las marcas como Adidas, Nike y New Balance las fabrican más cómodas, resistentes y deportivas. El sueño del "todo en uno" es posible gracias a este segmento de productos.