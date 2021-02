Muerte de Maradona: "Para sacárselo de encima le dieron cerveza y porro"

La investigación de la muerte de Diego Maradona sigue sumando nuevos y polémicos capítulos que involucran al médico Leopoldo Luque, ya que en las últimas horas trascendieron conversaciones entre el profesional y una persona que formaba parte del staff médico que atendía al astro futbolístico.

En los mensajes, Luque buscaba cómo evitar que el entorno le suministre marihuana a Maradona y qué responsabilidad médica les podría caber en caso de que el astro muriese y se le hiciese “una autopsia”. Según se desprende de la conversación, el "Diez" consumía asiduamente antes de su internación en la clínica Olivos, donde se sometió una cirugía por un hematoma subdural.

"Ahí le dije a Maxi (Pomargo) que si hay una autopsia salta eso", dice uno de los mensajes en relación a los cigarrillos de marihuana que "Charly", un ayudante y pariente de Rocío Oliva, le habría suministrado a Maradona. "No aguanto más la situación de que Charly le dé marihuana a Diego. No sé cómo pararlo", le escribe un miembro del staff médico a Luque.

El neurocirujano Luque es el que más insiste con evitar que le sigan dando marihuana y en varias ocasiones dice tener la intención de reunirse con Matías Morla para plantearle el tema. "Decí que, dentro de todo, tengo a la Monona (Romina Milagros Rodríguez, la cocinera de Diego) que me cuenta las cosas. Porque si no no te enterás nunca. Todos ayer, menos la Monona y el de seguridad, todos fumando porro", dice uno de los mensajes.

"Ya tomó el hábito de fumar todos los días. Les pide a los de seguridad faso. Les dice ‘faso’. Y el otro día les dije a los de seguridad, cuando te dice así prendele un habano", dice otro de los audios entre el ayudante médico y Leopoldo Luque, mientras que el tal "Charly" luego fue acusado de haberle robado a Maradona y abandonó la vivienda.

En otro de los mensajes, se cuenta como le dieron marihuana y cerveza a Maradona para "sacárselo de encima". Ese audio decía: "A raíz de eso me contaron que ayer Charly había arreglado entrar una mujer por la noche. Entonces para sacarse de encima a Diego le dio cerveza y porro. Lo quebró en mil pedazos".

"Yo encontré restos de marihuana picada por todos lados y olor en la casa. El tipo cogiendo en la pieza de servicio y Monona con el de seguridad viendo que Diego no se levante, no durmieron nada. Ellos no querían dormir por si se armaba lío", completaba el audio.

Los mensajes salieron a la luz casi al mismo tiempo en que el abogado de Verónica Ojeda, Mario Baudry, sostuvo que en una de las visitas de la ex pareja del astro mundial junto a su hijo, Diego Fernando, el "niño vió marihuana arriba de la mesa de luz".