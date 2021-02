10 preguntas y respuestas sobre la vuelta a clases presenciales

Este lunes 1 de marzo comienzan las clases en todos los niveles y modalidades. La comunidad educativa tendrá un gran desafío, crear y organizar entornos escolares saludables y seguros a través de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la covid-19. Como así también la detección precoz de casos sospechosos o positivos.

Los docentes, padres y alumnos ya están listos para vivir un hecho histórico, luego de casi un año sin reencontrarse en las aulas y pasillos de las escuelas. Todo está preparado y los protocolos establecidos, sin embargo pueden surgir ciertas dudas a último momento.

10 preguntas y sus respuestas sobre el inicio del Ciclo Lectivo 2021.

1.¿Cómo serán los protocolos?

Al ingreso la comunidad educativa deberá evitar agruparse a la entrada, tendrá que mantener distancia, saludarse a distancia, sin contacto físico y evitar besarse y abrazarse, permanecer con tapabocas, higienizarse las manos con soluciones con alcohol en la entrada. Los padres, madres o tutores, no podrán permanecer en los alrededores del establecimiento escolar luego de que el estudiante ingrese a la escuela.

Un punto clave para evitar los contagios las escuelas será la distancia física mínima (distanciamiento social) entre todos los integrantes de la comunidad educativa. Distancia interpersonal de al menos 1.5 metros dentro del aula y 2 metros en áreas de desplazamiento (tanto en la entrada y salida de los niños como en los recreos).

En las aulas y pasillos renovar el aire será relevante en términos de la disminución del riesgo de contagio. Para ventilar los espacios especialistas recomiendan mantener la ventilación de forma continua, no sólo entre clases, y si hay que interrumpir la ventilación hacerlo por pocos minutos. Aconsejan una ventilación cruzada, distribuida y constante.

2.¿Cómo serán los recreos?

En los recreos además de la distancia interpersonal de 2 metros, se deberá considerar el aislamiento de los distintos grupos de estudiantes y el uso correcto de tapabocas.

Además, evitar la aglomeración de niños y personal escolar en kioscos, buffets o comedores. Para ello se deberá organizar el expendio de alimentos: pedidos anticipados, entrega por cursos o que el estudiante lleve la merienda de su casa.

Se limita también la cantidad de estudiantes para el ingreso a los baños. Los cuales deberán disponer de elementos de higiene (agua, jabón líquido, toallas de papel o sustituto, cesto de residuos). Aunque se recomienda que cada estudiante asista con su bolsa de higiene.

3.¿Qué elementos de bioprotección debe usar cada uno?

Entre las medidas se destaca el uso obligatorio del barbijo a partir de los 6 años para toda la comunidad escolar y de elementos de higiene personal (jabón, toalla, papel higiénico, tapabocas de repuesto, alcohol en gel).

Sumado a esto, el establecimiento deberá contar con alcohol en gel o alcohol al 70% en aulas y espacios compartidos, así como también en baños que deberá tener toallas de papel.

4.¿Qué pasa con los alumnos y los docentes de riesgo?

Por el contexto de pandemia de coronavirus, hay docentes, no docentes y alumnos que no se reincorporarán a la presencialidad.

En lo que respecta a los trabajadores, quedarán exceptuados:

Trabajadores y trabajadoras mayores a 60 años.

Trabajadoras embarazadas.

Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo que define la autoridad sanitaria nacional.

En el caso de los estudiantes que formen parte de alguno de los grupos de riesgo o convivan con personas que forman parte de alguno de los grupos de riesgo establecidos por la autoridad sanitaria, serán eximidos de asistir de manera presencial al establecimiento educativo, debiendo presentar el certificado médico correspondiente y/o acreditar la convivencia según el caso.

5.¿Aumentarán los contagios con la vuelta a las aulas?

Es una de las grandes dudas que surge en toda la sociedad. Si bien el inicio de las clases presenciales se dará a modo de etapa experimental, ya que no se puede evaluar hasta que no comiencen a asistir a las escuelas, desde la Dirección General de Escuelas apuntan a que, tomando las medidas necesarias y cumpliendo los protocolos establecidos, esto no suceda.

“Existen distintos estudios científicos que demuestran que los/las niños/as, en especial los/as menores de 13 años, no son 'supercontagiadores' y que el ámbito escolar, con los adecuados cuidados preventivos, no es un ámbito de propagación masiva del virus”, expresa el Anexo 1 del protocolo provincial de inicio de clases presenciales.

Al respecto la ministra de salud de la provincia, Ana María Nadal expresó, "En el día a día, el aprendizaje sobre la pandemia lo seguimos haciendo. (Vamos a) ver si los chicos verdaderamente son transmisores y contagian la enfermedad, porque no son los más susceptibles a contagiarse ellos y a contagiar a otros niños -y agregó- también es probable que aumenten las patologías respiratorias de todos los años, quizás en menor medida por el cumplimiento de protocolos. Pero claramente vamos a empezar a tener las enfermedades del invierno propias de los chicos".

6.¿Qué son las aulas burbuja?

Cada escuela evaluará según la cantidad de alumnos y espacio físico si es necesario organizar a los estudiantes en grupos. Esto requerirá organizar a los y las estudiantes aulas burbujas. Estos grupos más reducidos se armarán conforme a diferentes criterios y definir regímenes de alternancia de días y horarios de asistencia a la escuela de cada burbuja.

En el artículo 8 de la Resolución CFE Nº 387/2021 el CFE habla de la asistencia alternada de los distintos grupos a la escuela, los cuales se organizarán por turnos, días de la semana o por semana completa dentro de las franjas horarias que establezca cada jurisdicción.

7.¿Qué es la educación combinada o híbrida?

Según el Consejo Federal de Educación, la escolarización combinada es aquella que alterna tiempos de trabajo de los y las estudiantes con asistencia a la escuela en clases presenciales y actividades educativas en situaciones de no presencialidad mediados por diferentes instrumentos y soportes.

Se implementará en aquellas escuelas que, para asegurar el distanciamiento físico para disminuir la densidad de ocupación de las aulas y los edificios escolares, deban organizar a los estudiantes en aulas burbujas.

En lo que respecta a la organización del tiempo escolar, se establece que en la forma combinada de escolarización, el tiempo total de actividad escolar será resultado de la combinación de los tiempos de actividad presencial en la escuela y los tiempos de actividad no presencial orientada por la escuela, pero desarrollada mayormente de manera autónoma, con el acompañamiento de las familias o de instituciones de la comunidad articuladas con la escuela.

8.¿Puedo faltar al trabajo cuando mi hijo no vaya a la escuela?

Debido a la posibilidad de que el curso se organice en aulas burbujas, desde Nación se determinó que cuando comience el ciclo lectivo 2021 se considerará justificada la inasistencia del progenitor, progenitora, o persona adulta responsable a cargo, cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente cuando estos no concurran a clases presenciales o que concurran pero tengan una jornada presencial reducida.

Para que esta inasistencia al lugar de trabajo se considere justificada, hay que dar una declaración jurada con varios datos sobre la situación: datos del niño, niña o adolescente; el grado o año que cursa y el nombre del colegio en que estudia; el régimen de presencialidad que haya establecido esa institución.

9.¿Qué pasa si el alumno o personal de la escuela comienza con síntomas dentro del establecimiento escolar?

En todas las escuelas debe haber una persona o grupo de personas (equipo) asignadas que se encarguen de manejar las situaciones relacionadas con covid-19 que allí surjan. (REC19).

Ante una persona con síntomas que constituyan un caso sospechoso de Covid-19 (fiebre, tos, dolor de cabeza, vómitos/diarrea, dificultad respiratoria, dolor de garganta) la institución debe:

En el caso de un docente:

El REC19 se comunicará con el/la Referente Epidemiológico del área Departamental para coordinar la atención en Centro covid georeferenciado. Allí se evaluará al docente, confirmándose por profesionales de salud si constituye un caso sospechoso de covid-19 y si requiere hisopado para confirmar el mismo.

En el caso de un estudiante:

Se trasladará a la Sala de Aislamiento junto con el acompañante escolar designado. Luego el REC19 se comunicará con el/la Referente Epidemiológico del área Departamental para coordinar la atención en centro covid georeferenciado.

El REC19 se contactará con los padres, madres o tutores legales del estudiante, en caso de ser menor de edad, para que lo retiren del establecimiento y se efectivice la consulta médica. En caso de ser mayor de edad deberá retirarse con la indicación de realizar la consulta médica correspondiente

En el centro covid georeferenciado se evaluará al estudiante, confirmándose por profesionales de salud si constituye un caso sospechoso de covid-19 y si requiere hisopado para confirmar el mismo.

10.¿Qué sucede si un alumno o docente da positivo?

Si un niño o adolescente, docente o directivo tiene un solo síntoma no debe ir a la escuela, tiene que ir al médico y corroborar que dicho síntoma no está relacionado con covid-19.

Si tiene 2 o más síntomas hay que avisar a todo el grupo del alumno, que estará aislado hasta el resultado, el cual si es negativo vuelve a retomar las actividades con normalidad.

Ahora bien, si el alumno o docente presenta síntomas dentro de la escuela se lo aísla en una sala específicamente para esto, se le comunica al padre (en el caso del chico), quien lo debe llevar al centro de salud que tiene la escuela como referencia.

En caso de que un docente asintomático sea contacto estrecho de un estudiante positivo de un grupo de estudiantes y trabaje en otros grupos de estudiantes, estos estudiantes se considerarán contacto de contacto estrecho y no deberán realizar cuarentena.

Si el caso sospechoso da positivo el grupo queda en cuarentena 14 días. En los cuales las clases continúan de manera virtual.