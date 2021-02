Cómo preparar a los chicos para las aulas burbujas y la educación mixta

El ciclo lectivo 2021 plantea un nuevo desafío para docentes, padres y alumnos. La educación combinada, mixta o híbrida que fusionará la modalidad virtual y la presencial será la nueva realidad en la mayoría de las escuelas del país. El propósito será dar respuesta a la situación sanitaria pero además combinar lo mejor del sistema presencial con lo mejor del sistema virtual.

Según expertos en educación, este nuevo modelo pedagógico llevará a tener una mirada más personalizada hacia el alumno, su entorno afectivo, su contexto, sus posibilidades y recursos.

Cada escuela, según la realidad de sus alumnos y el espacio de sus aulas podrá diseñar de qué manera se reanudan las clases presenciales este ciclo lectivo. Todo bajo los criterios, normativas y protocolos establecidos en la Resolución CFE Nº 387/2021 publicada el 12 de febrero por el Consejo Federal de Educación.

Para conocer en profundidad cómo deben los padres o adultos responsables acompañar a los niños y adolescentes en esta nueva etapa MDZ consultó a María Valeria Morán, licenciada y profesora en Ciencias Psicopedagógicas; quien actualmente se desempeña en servicio de orientación en nivel medio.

La primera pregunta que surge, tras casi un año sin asistir a la escuela es cómo motivar a los chicos para la vuelta a clases. Morán destaca que la gran motivación para los estudiantes es el encontrarse con su grupo de pares, volver a vincularse con ellos y compartir experiencias. "La socialización es un gran factor motivador", afirma la profesional.

Además, será clave para incentivarlo transmitirle al niño o adolescente que tendrá la posibilidad, ante cualquier duda que tengan, de preguntar al docente. Algo que durante el año anterior en muchos casos fue dificultoso o prácticamente imposible, debido a la cantidad de alumnos conectados al mismo tiempo o por la falta de dispositivos para comunicarse.

Por la organización en aulas burbujas se dividirán al grado o curso en dos o tres grupos, dependiendo cada escuela y año, esto llevará a que posiblemente separen a los chicos de sus amigos. Valeria Morán enfatiza en la relevancia de adelantarles, en especial a los más chicos, que no van a estar con todos sus compañeros, "Si los padres saben que en la burbuja que le toca no estarán sus mejores amigos, es importante que esto se lo adelanten a los niños. para que no vayan con ciertas expectativas y se encuentren que en realidad eso no pasó, porque no estaba organizado de la forma que creían".

"Hay que explicarles por qué no estarán sus amigos en la misma burbuja, explicarles la importancia del cuidado ante el coronavirus. A su vez, hablar sobre las medidas de bioseguridad que se van a implementar y los cambios con los que se encontrarán", profundiza Morán y agrega: "Hay que explicarles que el aula burbuja le permitirá conocer en profundidad a otros compañeros con los que antes no había compartido tanto y que la maestra al ser menos seguro podrá explicar de manera más personalizada y dedicarle más tiempo a cada uno".

Todo este proceso de acompañamiento "debe estar basado en la información y la contención". Será tarea de la familia contener a los más chicos, "si uno lo ve preocupado o angustiado, entre todos hay que ir buscando soluciones. No hay que llenarlos de miedo, diciéndoles todo lo que no podrán hacer sino acercarles certezas", aclara.

Esta nueva etapa traerá ciertos miedos, incertidumbre y probablemente nostalgia por los años anteriores, la licenciada en psicopedagogía aconseja construir un espacio de diálogo para cuando los chicos vuelven de la escuela. "Un diálogo con tiempo, con preguntas como: ¿qué hicieron?, ¿con quién te encontraste?, ¿cómo te sentiste?, ¿pudiste hablar con la maestra?. Esto debe ser para niños y adolescentes de todos los niveles educativos".

¿Cómo organizar la rutina de estudio en el hogar?

Los adultos deben brindar herramientas y acompañar en el proceso de desarrollo de la autonomía del alumno. Para ello se deben brindar e incorporar herramientas, rutinas, organizar el espacio de trabajo y los horarios.

Según Morán, "Con el aislamiento social y las clases virtuales se perdieron muchas rutinas entre ellas las del sueño y la de las comidas. Es importante que aquellos estudiantes que tendrán educación combinada no pierdan la rutina que comenzaron a tener la semana que tuvieron que asistir a la escuela -y agrega- las familias tienen que ser muy firmes en establecer la rutina, estableciendo horarios para despertarse, para desayunar, almorzar y cenar y para acostarse. Además, establecer horarios de uso de los dispositivos con los que hará la tarea".

La profesional recomienda que una vez por semana la familia se organice y vea cuáles son las tareas que le han enviado para la semana que no será presencial, luego ordenar en el calendario por materias y actividades.

A la pregunta sobre si este modelo de escolarización ha llegado para quedarse Valeria Morán responde: "La posibilidad de la educación remota y la apertura en distintos niveles educativos de entornos virtuales de aprendizaje es algo que vino para quedarse. Esto va a cambiar la mirada de la forma en que nos acercamos a los aprendizajes, este proceso se viene gestando hace muchos años no es algo nuevo. La presencialidad no va a volver 100% como era antes, sino que tendrá sus cambios y hay espacios de aprendizaje que van a volver a pensarse probablemente desde la virtualidad".

¿Qué dice el Consejo de Federal de Educación sobre la educación combinada?

Según el CFE la educación combinada es aquella que alterna tiempos de trabajo de los y las estudiantes con asistencia a la escuela en clases presenciales y actividades educativas en situaciones de no presencialidad mediados por diferentes instrumentos y soportes. “Se implementará en todos los casos que sea necesario para asegurar el sostenimiento de la norma básica de distanciamiento físico disminuyendo la densidad de ocupación de las aulas y los edificios escolares. Esto requerirá organizar a los y las estudiantes en grupos más reducidos conforme a diferentes criterios y definir regímenes de alternancia de días y horarios de asistencia a la escuela de cada grupo”, se establece en la resolución.

En el artículo 8 de la Resolución CFE Nº 387/2021 el CFE habla de la asistencia alternada de los distintos grupos a la escuela, los cuales se organizarán por turnos, días de la semana o por semana completa dentro de las franjas horarias que establezca cada jurisdicción.

En lo que respecta a la organización del tiempo escolar, se establece que en la forma combinada de escolarización, el tiempo total de actividad escolar será resultado de la combinación de los tiempos de actividad presencial en la escuela y los tiempos de actividad no presencial orientada por la escuela, pero desarrollada mayormente de manera autónoma, con el acompañamiento de las familias o de instituciones de la comunidad articuladas con la escuela.