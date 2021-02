Un colegio católico expulsó a 3 hermanos porque su mamá es modelo en un sitio pago

Un colegio católico decidió expulsar a tres hermanitos cuando se enteró que la madre de estos alumnos es una de las modelos más exitosas de la plataforma OnlyFans, un sitio donde a través de una suscripción, los usuarios obtienen fotos y videos con contenido erótico o explícito.

La historia ocurrió en el estado de California y los damnificados fueron los tres hijos de 8, 10 y 12 años de Tiffany Poindexter quien, tras abrir su cuenta en 2019 como una forma de darle vida a su relación con su esposo Chris Poindexter (49), se hizo muy conocida en el sitio y gana miles de dólares por mes.

La Sra. Poindexter, tal como se hace llamar en la plataforma para adultos, está entre las más solicitadas y en el primer mes ganó 14 mil dólares solo por vender sus fotos donde sale haciendo "actividades habituales de mamá" como cocinar o limpiar, pero luciendo lencería erótica.

La familia vive en un área formada por una comunidad católica muy unida y afirma haber recibido exageradas reacciones por parte de personas que no aprueban su cuenta OnlyFans, como por ejemplo que el colegio al que asistían sus hijos haya decidido expulsarlos al enterarse de la actividad de su madre.

"Me sentí bastante poco sexy cuando pasé por la menopausia temprana. Una de las cosas que intentamos para que nuestro matrimonio fuera más emocionante fue publicar una foto mía en bikini en Reddit", contó Tiffany Poindexter a The Sun. "Fue idea de Chris y se hizo tan popular que todas estas personas empezaron a pedir más, así que creamos un OnlyFans y yo exploté. No teníamos idea del éxito que tendría", aseguró.

En julio de 2020 todo cambió cuando un grupo de vecinos y padres de la escuela infantil de la pareja encontraron a la madre de familia en OnlyFans. Ella cree que la identificaron por su nombre e incluso imprimieron algunas de sus fotos y se las enviaron por correo electrónico al director.

"Alguien encontró mi cuenta y, de repente, las mamás de la escuela me enviaron mensajes de texto y me dejaron mensajes de voz diciendo que tenía que dejar la escuela. Nos dijeron de todo; utilizaron palabras horribles para con nosotros: 'perturbador, repugnante, espantoso' y '¡deberían echar a mis hijos!'”.