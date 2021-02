Un dato sobre Tinder que te hará dar ganas de desinstalar la aplicación

Tinder, la aplicación de citas más famosa del mundo que se fundó en Estados Unidos, tiene unos 50 millones de perfiles, pero el 23,4% son robots, según una investigación realizada por la Universidad de Arizona. Por lo tanto, se puede dar like a una persona esperando se devolución, pero en realidad ese perfil no existe.



Estos robots son creados por ciberdelincuentes para robar información de los usuarios. Tinder, como todas las plataformas, luchan diariamente para eliminar las cuentas que no correspondan a personas reales, pero los engaños son tan sofisticados que pasan desapercibidos. Aunque las compañías invierten millones de dólares en seguridad, igualmente no logran burlar estos métodos.

¿Cómo detectar cuando una cuenta es falsa?

Los investigadores crearon perfiles de mujeres para saber cómo se manejan estos ciberdelincuentes que en su mayoría son hombres, ya que estas burlas las puede descifrar un humano. Primero hay que tener en cuenta que los robots pueden responder sin problemas preguntas "¿cómo te llamas?", "¿cómo estás?" y "¿de dónde sos?", pero para descubrir si el perfil es falso es importante tener en cuenta esta información:

Preguntarle detalles sobre un objeto determinado en algunas de sus fotos. Es posible que el robot no entienda la pregunta o responda algo incoherente.

Iniciar la conversación con números. Esto hará que el robot crea que se quiere llamar por teléfono o por skype.

Iniciar la conversación con una suma o una resta de números, por ejemplo "2+2" o "14-6". Esto confundirá al robot porque no está preparado para hacer cuentas matemáticas.

Hacerle preguntas sobre algo particular como "¿qué te pareció el partido de fútbol de ayer a la noche?" o "¿qué opinas sobre las elecciones de Estados Unidos?".

Consejos para triunfar en Tinder

Durante mucho tiempo, Stefan-Pierre Tomlin, de Londres, Inglaterra, fue una de las personas con más matches en Tinder. Llegó a acumular más de 15.000 likes hasta que dio de baja su cuenta cuando consiguió pareja estable, pero explicó los motivos por los que acumuló tantos seguidores.



"Siempre intentaría mantener la conversación breve en Tinder y luego seguir por WhatsApp. La gente está más inclinada a tomar las cosas más en serio una vez que abandona la aplicación. Siempre hacía videollamadas antes de una cita para comprobar que no era un timo", contó según 20 Minutos.



Entre los consejos que dio, advirtió que lo mejor son las fotos con poco filtro porque las personas quieren ver "seres humanos reales y no robots". Además, el perfil tiene que ser divertido y con buenas fotos donde se vea bien la cara y el estilo.



En cuanto al momento para conectarse dijo que es el domingo después del mediodía o todos los días antes de dormir: "El momento perfecto para conseguir matches. Todo el mundo tiene resaca y necesitamos un abrazo. Otro buen momento es justo antes de acostarte, cuando las posibles coincidencias se conectan".