Todas las personas tienen alguna característica que no es del todo deseable, pero existen algunas que no lo pueden ocultar ni aunque lo intenten. Sus rasgos menos halagadores son bien conocidos por todo el mundo, y eso hace que muchas veces no sean bien recibidos en los lugares a los que van. Ya sea por su forma de ser, o por cómo actúan, siempre será el blanco de críticas. Estos son los tres signos del zodíaco que se destacan por tener mala fama.

Géminis

Los nacidos bajo el signo de los gemelos son reconocidos por algunas cosas poco deseables. La más importante es la impuntualidad. No importa qué tan urgente sea la cita, ellos no pueden llegar a la hora acordada por más que lo intenten. Siempre serán los últimos en aparecer, y una vez que se conozca este defecto, hay quienes los dejan de invitar a las reuniones para ahorrarse el enojo.

Libra

Las personas de libra son bastante queridas dentro del horóscopo, debido a su carácter afable y al hecho de que siempre buscan que todo el mundo la esté pasando bien. Pero también tienen otro lado que tiende a caer pesado: son muy superficiales. Es bien conocido su amor por la ropa y por el estilo, y esto los puede llevar a juzgar a los demás por razones equivocadas. Generalmente no pasa a mayores porque son muy buenos en todos los otros aspectos.

Los libra pueden ser superficiales.

Cáncer

El signo del cangrejo es reconocido por cambiar mucho de opinión, y eso no es para nada bueno. En situaciones en las que hay problemas, pueden estar de un lado y del otro alternativamente, algo que molesta mucho a los demás involucrados. Tener una discusión con ellos es imposible, porque por un lado darán la razón al otro, pero al mismo tiempo estarán completamente en contra. Lo mejor es no enfrentarlos.