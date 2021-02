Estas son las arrugas que te salen por el estrés: un profesional explica cómo prevenirlas

De acuerdo con la explicación del experto Dr. Eric First, las arrugas por el estrés son las más frecuentes (incluso más que las genéticas, asociadas al lógico paso del tiempo). Hay una forma natural y muy simple de prevenir estas líneas de expresión que se forman debido a la gesticulación clásica del estrés.

Los altos niveles de estrés pueden llegar a acentuar esas líneas de expresión que tanto preocupan, sobre todo a las mujeres. Es cierto que hay algunas guerras de la naturaleza que no se pueden ganar. Sin embargo, más allá del ciclo de la vida, se pueden borrar esas arrugas de forma natural.

La idea es conseguir que no se vean tan pronunciadas o profundas. Mientras un profesional explica las formas para prevenirlas, también es necesario saber que el estilo de vida que se lleva influye y mucho. Tener en cuenta la alimentación, si se hace ejercicios con frecuencia, si se toma el agua recomendada por día y hasta los niveles de estrés que se tienen cotidianamente.

Cualquiera de todos los factores nombrados pueden llegar a ser causantes de la aparición de arrugas, de acelerarlas y hasta de retrasarlas. Si bien el estrés muchas veces es inevitable, existen formas de, no solo minimizarlo sino también aprender a gestionarlo para que no afecte tanto a la piel.

Arrugas: Una explicación científica

Conocer en profundidad el tipo de arrugas causadas por el estrés -según el Dr. Eric First-hará que se pueda mejorar el aspecto de la piel.



Las famosas “Líneas de preocupación”: son las arrugas por estrés. Cuando hay demasiada preocupación, cuando no se descansa lo suficiente, cuando no se realiza ejercicio y hasta cuando hay una inadecuada alimentación.



Según el Dr.: “Se cree que las arrugas por estrés se producen como resultado del estrés crónico, típicamente estrés psicológico, y factores de estrés ambientales (como toxinas, contaminantes, la exposición al sol)”.



Estas arrugas son propensas a aparecer mucho más en el área de la frente y entre las cejas. Existe una explicación científica y el Dr. First apunta: “Piense que ellos son como la cubierta de plástico al final de un cordón de zapato” y agrega: “Cuando los telómeros se acortan hasta cierto punto, ya no pueden replicarse, y esto conducirá a los signos del envejecimiento”.



FUENTE: Salud180

Arrugas por la edad vs. Arrugas por estrés

Existe una gran diferencia. En el caso de las arrugas causadas por la edad se debe a la disminución del colágeno como a la elastina del cuerpo. Aunque no se puede detener el paso del tiempo se puede ayudar a disminuir ajustando y mejorando el estilo de vida más saludable.

Ahora bien, las arrugas que son causadas por el estrés se forman por el acortamiento de los telómeros que tienen las personas cuando experimentan un suceso de estrés psicológico a largo plazo.

¿Cómo se previenen las arrugas por estrés?

Según las recomendaciones del Dr. First, para facilitar el proceso se debería:

Crear una rutina de ejercicios como hacer yoga, meditación o hasta llevar un diario de escritura.

como hacer yoga, meditación o hasta llevar un diario de escritura. Mantenerse hidratados . Según el profesional: “Cuando se está bajo estrés crónico, es fácil olvidarse de mantenerse hidratado, y esto puede agravar el problema”.

. Según el profesional: “Cuando se está bajo estrés crónico, es fácil olvidarse de mantenerse hidratado, y esto puede agravar el problema”. Modificar el estilo de vida como empezar con una dieta equilibrada y sana, limitar el consumo de alcohol, grasas e implementar técnicas de respiración.

como empezar con una dieta equilibrada y sana, limitar el consumo de alcohol, grasas e implementar técnicas de respiración. Descansar bien es uno de los consejos más antiguos pero más efectivos “ya que este es un momento importante en el que el cuerpo repara los daños en la piel” así es como lo acentúa el profesional.

es uno de los consejos más antiguos pero más efectivos “ya que este es un momento importante en el que el cuerpo repara los daños en la piel” así es como lo acentúa el profesional. Usar protección solar, incluso hasta en invierno. La recomendación es específicamente en el rostro y en el cuello.

Existen diversos tratamientos e ingredientes naturales para prevenir las arrugas como la vitamina C y el retinol. Pero, fundamentalmente, el Dr. First recomienda hacer una rutina integral como hábito, algo esencial no solo para la piel sino para un mejor estilo de vida.