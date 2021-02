5 perfumes con los que no hay chances de fallar a la hora de hacer un regalo

Cualquier motivo siempre es perfecto para hacer un obsequio, y para regalarle a tu persona favorita o tu amor no hay nada mejor que un riquísimo perfume. ¡Es un acierto asegurado! También podrías inspirarte para que la cita sea inolvidable con estas ideas únicas.

El truco para regalar un buen perfume es conocer más o menos cuáles son las fragancias que más le gustan o que usa y escoger entre las opciones el perfume con las notas olfativas más similares.

5 perfumes que serán inolvidables

Una opción que prácticamente te hará quedar muy bien es Eau de parfum libre de Yves Saint Laurent. Se convirtió en uno de los íconos de la firma.



Este perfume representa a una mujer fuerte, atrevida y libre. Combina sensualidad con la flor de naranja y el contraste con la flor de azahar y la masculinidad de la lavanda francesa. Es intenso con un toque de vainilla y representa el equilibrio perfecto para lo que es un perfume floral. Se consigue a $9.995 desde la página oficial de La Parfumerie.

Para quienes prefieren regalar un clásico está el icónico Eau de Parfum Sì de Giorgio Armani. Es un perfume que, según aseguran desde la marca, encarna a las mujeres "elegantes, fuertes y con actitud".



También desvela su intimidad y emoción. Tiene la combinación perfecta con un corazón de fresia en un fondo de orcanox, notas de salida de grosella negra y vainilla. Es una excelente alternativa para sorprender y se encuentra con descuento del 40% en La Parfumerie a $9.890.

No podría faltar la magia y la fantasía de Nina Ricci. Una fragancia perfecta para aquellas mujeres femeninas, atractivas y soñadoras. Es un perfume que escapa de la realidad con un toque dulce y fresco para el día a día.



Gracias a sus notas golosas de limón de calabria, lima, manzana caramelizada, infusión de vainilla y pralinés este perfume puede suavizar cualquier piel. Cuesta $6.604 en La Parfumerie.

Para quienes tienen pensado regalar un perfume con aroma dulzón, la mejor opción es de la Eau de Parfum de Prada, Candy Sugar Pop. Con mix floral de melocotón, vainilla, manzana verde, bergamota y cítricos.



Se trata de una fragancia de esas que irá dejando huellas por donde pase. Es una nueva versión de Candy convertida en una experiencia inolvidable. Cuesta $3.527 y se puede conseguir en la página oficial de Premium Perfumes.

No puede faltar Dolce & Gabbana. Esta fragancia fue pensada para cualquier mujer con glamour, alegre, espontánea y carismática. Así es como la definen desde la marca a su Eau De Toilette The One.



Es la nueva interpretación más fresca de su perfume original, con un delicado absoluto de azahar. Este perfume es pura sensualidad y opulencia. Se puede conseguir a $10.500 en la página de Mercado Libre.

5 opciones para 5 tipos distintos de mujer. El carácter de una fragancia define la personalidad de quien la lleva puesta. Eso sí: deberás conocer muy bien a tu enamorada para acercarle la propuesta perfecta.