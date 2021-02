Atención familias: ¿cuánto costará armar la mochila este año?

Este año nuevamente será complejo para los libreros y quienes ofrecen artículos de librería. Es que por la pandemia, muchos de los útiles que las familias habían comprado para el ciclo escolar 2020 tuvieron poco uso en las aulas y quedaron disponibles para este ciclo lectivo.

Sin embargo, este año los alumnos volverán a las aulas y deberán renovar algunos artículos. Gustavo Fernández, presidente de la Cámara de Librerías, Papelerías y Jugueterías manifestó a este medio que existe incertidumbre respecto de las compras que se harán este año. "Muchos tienen útiles que sobraron del año pasado, por lo que se están salteando varios productos", dijo.

Además, dijo que como en general no hay listas escolares, los padres y madres están "especulando" por no saber qué les van a pedir. Docentes consultadas manifestaron que en realidad, aún no se han dado a conocer los materiales que van a pedir porque eso también dependerá de lo que dispongan los protocolos. Sin embargo, adelantaron que si se solicitarán algunos elementos básicos como lápiz y cuaderno, pero no se pedirán afiches, por ejemplo.

Aún así, desde la Cámara solicitaron a las familias "que salgan a comprar las cosas y no se demoren, porque con los protocolos por la pandemia de coronavirus, los negocios no podrán albergar la cantidad de gente habitual sus locales". Fernández pronosticó que este año, el tránsito oficial de las calles del centro se verá intensificado por colas en las calles y mucha demora

Cuánto saldrá armar una mochila con "lo básico"

Según Fernández, armar una mochila con "lo básico" podría partir de $2.200. Esto contendría lápiz, bolígrafo, adhesivo, papel glasé, regla, cuaderno tapa blanda y una mochila económica. Sin esta última, los valores bajarían a unos $1.200 o incluso más. Todo esto por supuesto dependerá de si se compra en un mayorista o no y qué marcas se elijan.

De acuerdo a un relevamiento hecho por MDZ a través de las páginas web de diferentes librerías mendocinas, el valor de una mochila con algunos artículos escolares básicos será superior a este número y varía considerablemente si al "carrito" se añaden mochilas o cartucheras y la calidad, tamaño y marca de la misma.

En tal sentido, algunos de los precios a los que se podrá acceder en Mendoza serán: