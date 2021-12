Cómo es el trabajo de un detective privado en Argentina

Fuera de las imágenes cinematográficas o literarias, los detectives privados existen y tienen mucho trabajo en Argentina. Aunque se los piensa develando grandes crímenes, lo cierto es que rara vez aceptan trabajar sobre delitos. En MDZ Radio entrevistamos a un detective privado de extensa trayectoria que explicó que están matriculados y que los curiosos motivos por los que los contratan están bien lejos de ser un "crimen a resolver".

Mientras desarrollaba un seguimiento para una investigación, Claudio Muscari, detective privado, brindó algunos tips para reconocer a un profesional de alguien que no lo es. "Lo principal cuando uno contrata es que la persona esté matriculada". Para eso "se hace un curso que está regulado por el Ministerio del Interior", señaló. "Somos personas que realizamos una investigación porque estamos aptos para eso".

Existen actualmente distintas propuestas académicas a distancia o presenciales que habilitan para trabajar como detective privado. Aunque no se trata de una carrera universitaria, la salida laboral puede ser muy atractiva ya que la hora puede llegar a 2.000 pesos por realizar un seguimiento. "Lo que se hace generalmente es elaborar un presupuesto que tenga en cuenta la zona en dónde se realiza la investigación, la complejidad del caso y nunca menos de tres jornadas", especificó Muscari.

Desde Muscari Investigaciones aclaran que primero "se hace mucho trabajo de campo, pero luego se tiene que saber sobre huellas y rastros". Por ejemplo, ante "un robo se contrata un detective privado para ver quién fue y para eso se necesita poder tomar las huellas en un vaso para estudiarlo y ver a quién pertenece".

Por otra parte hay una idea de que para todo aquello que la policía o la Justicia no puede resolver, se puede recurrir a un investigador privado. Por lo que la relación con las instituciones de seguridad suelen ser tensas. Sin embargo, Claudio Muscari fue contundente al decir que "son trabajadores privados" y que "no tienen ningún vínculo con la policía o la Justicia". "Hacemos una investigación y se la damos al cliente quien verá en qué situación pone nuestro trabajo".

¿Para qué se suele contratar a un detective privado en Argentina?

Hay investigaciones que los detectives privados no aceptan directamente. Todo aquello vinculado al narcotráfico "no se reciben porque hemos tenido muy malas experiencias anteriormente y porque con las infidelidades ya hay más que suficiente trabajo". De hecho sería muy extraño que un detective privado aceptara un caso en el que hay un crimen. "En mi agencia prácticamente no recibimos ni siquiera consultas relacionadas con delitos graves".

Los casos que más solicitan una investigación privada son las "licencias truchas en el trabajo" y las "infidelidades". Siendo las segundas el 90% de las consultas que reciben al menos en Muscari Investigaciones. "Hacemos todo tipo de investigaciones sobre infidelidades o licencias fingidas en el trabajo, sin embargo 9 de cada 10 consultas diarias son por engaños y sólo una por temas laborales".

Un caso típico de asuntos de trabajo es "cuando una persona no va a trabajar y lleva comprobantes falsos y cuando les toca ir nuevamente a trabajar siguen buscándole la vuelta para no asistir, ahí entramos nosotros". En la investigación "filmamos, fotografiamos todos los movimientos que realiza la persona y realmente comprobamos que esa persona que dice que tiene un problema en la rodilla por la que no puede trabajar, está haciéndolo en otra actividad o lugar", citó como ejemplo.

Por otra parte, hay mucha demanda de gente que busca un ser querido. "Cuando se van del hogar no necesariamente por un crimen, sino que se van de la casa. También hay personas que después de muchos años sin encontrarse por ahí buscan a un padre o un hermano".

Escuchá la nota completa acá.