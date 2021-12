Invasión de alacranes: qué hacer ante una picadura

Este fin de semana un niño de dos años murió en el hospital pediátrico Juan Pablo II de la capital correntina tras haber sido picado por un alacrán en Goya, donde reside. La familia del pequeño denunció mala praxis de parte del hospital a donde el menor permaneció al menos ocho horas antes de ser trasladado y donde los profesionales minimizaron el hecho.

"El hospital zonal Goya lamentablemente no tomó con la seriedad correspondiente el caso, ningún personal de hecho, y dicen ser personal idóneo para la salud, mi cuñada entró desesperada contó lo sucedido y nadie le creyó, decían que era picadura de hormiga o que se golpeó la cabeza”, señaló el familiar en TN Goya.

El caso conmovió a la sociedad. Y las autoridades provinciales alertaron sobre la invasión de alacranes en el territorio. Señalaron que en esta época del año es fundamental extremar los cuidados ya que podría darse una mayor presencia de estos animales que integran la fauna autóctona.

Rejillas de cocinas, baños y lavaderos son lugares donde podrían vivir los alacranes, aunque también es posible encontrarlos en lugares al aire libre. Entre las recomendaciones para evitar envenenamiento por picaduras de alacrán se destacan algunas medidas fáciles de ejecutar:

mantener los espacios limpios

revisar y sacudir sábanas

prendas de vestir, y calzados

colocar telas metálicas en las rejillas y desagües

concurrir rápidamente a la guardia sanitaria ante una picadura

Vale destacar que existen diversos tipos de picadura de alacrán para las cuáles existen sueros específicos. No en todos los casos hay riesgo de envenenamiento pero ante la duda es fundamental tomar los recaudos necesarios. La especie venenosa que suele hallarse en Corrientes es en t Es un insecto de color marrón claro, con tres rayas longitudinales más oscuras, pinzas finas y alargadas y una púa en el extremo de la cola.

Los alacranes cuentan con un par de pinzas de agarre y una cola estrecha y segmentada,

Qué hacer ante la picadura de un alacrán

Los organismos de prevención coinciden en que no hay que tocar ni intentar agarrar al alacrán si uno no cuenta con las medidas de seguridad necesarias para evitar la picadura. En caso de contar con medidas de seguridad que garanticen que no seremos picados, lo más pertinente es colocar el animal en un frasco herméticamente cerrado para llevarlo al centro de zoonosis más próximo.

Ante una picadura, lo primero que debe realizarse es colocar hielo en la zona y concurrir inmediatamente al hospital. Conviene evitar los tratamientos caseros. Si en la consulta aparecieran síntomas de gravedad los profesionales médicos deberán colocar al paciente un suero para neutralizar la toxina. En caso de que no hubiera síntomas de gravedad, alcanza con la observación de síntomas.

Es fundamental evitar apretar el área de la picadura y bajo ninguna circunstancia hay que succionar el veneno con la boca, quemar o aplicar soluciones sobre la picadura de alacrán.

La reacción a la picadura de alacrán es diferente en niños y adultos. Los primeros suelen tener más síntomas, mientras que los adultos raramente presentan algún síntoma salvo en casos en los que padezcan otras enfermedades como asma, hipertensión, diabetes, insuficiencia cardiaca o estado nutricional alterado.