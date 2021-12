Un bebé murió picado por un alacrán: la indignante explicación del hospital

Un niño de dos años de edad murió en Corrientes como consecuencia del envenenamiento producido por la picadura de un alacrán, confirmaron hoy fuentes oficiales.



El Ministerio de Salud Pública de la provincia de Corrientes confirmó que un niño de dos años murió en el hospital pediátrico Juan Pablo II de la capital tras permanecer internado por la picadura de un alacrán, ocurrida en la ciudad de Goya.



El niño había sido derivado desde el hospital zonal Camilo Muniagurria de esa localidad, ubicada a 220 kilómetros de la capital provincial.



El accidente se produjo el viernes a las 20 en su casa del barrio Sur de Goya, y su familia concurrió por asistencia inmediata al centro de salud de la ciudad. Según indicaron fuentes del caso, el niño pasó ocho horas bajo la asistencia del hospital local hasta ser derivado a la capital.





Por su parte, la Dirección de Epidemiología de la provincia de Corrientes difundió que el menor tenía antecedentes de alergia. En tanto, la familia del niño apuntó a las autoridades locales por la responsabilidad en la atención primaria.



Dos familiares directos del niño concurrieron en busca de respuestas al Serpentario Municipal de la localidad, desde donde su titular, Juan Carlos Peña, aclaró que no es personal del hospital y que el centro de salud cuenta con suero para tratar este tipo de picaduras. Asimismo, desde el entorno familiar dieron a conocer que lograron capturar al arácnido, que fue llevado al hospital.



Por su parte, Lucas Scaramozzino, un tío paterno del niño fallecido, en una versión aportada al portal TN Goya, aseguró que la víctima no recibió maniobras de primeros auxilios.



“El hospital zonal Goya lamentablemente no tomó con la seriedad correspondiente el caso, ningún personal de hecho, y dicen ser personal idóneo para la salud, mi cuñada entró desesperada contó lo sucedido y nadie le creyó, decían que era picadura de hormiga o que se golpeó la cabeza”, señaló el familiar en TN Goya.