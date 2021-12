Argentina evalúa volver a cerrar las fronteras para evitar el ingreso de ómicron

Con el conocimiento de la existencia de la nueva variante ómicron los países nuevamente comienzan a tomar drásticas medidas respecto a los viajes. Según adelantó la portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Cerutti, el Gobierno no descarta la posibilidad de restringir el turismo.

En el programa televisivo de TN, Verdad/Consecuencia, la funcionaria explicó que existe la posibilidad de que se cierren fronteras, aunque por el momento no es algo que vaya a suceder en los próximos días. “Por el momento, no pareciera que estamos en una situación de riesgo como para tomar una medida extrema, pero estamos controlando el tema día a día”, dijo Cerutti.

El mundo ha comenzado a cerrarse nuevamente por la amenaza de la variante ómicron.

Además destacó que Argentina se encuentra en una situación diferente al resto de los países que ya han cerrado sus fronteras porque aún no se ha detectado ningún caso de la la variante ómicron en el país. “No quiero decir nada que no vaya a suceder ni tampoco ser alarmista, estamos día a día viendo cómo se están llevando adelante los procesos. Todavía no está la variante en la Argentina, pero puede estar en cualquier momento. En Brasil ya llegó y nosotros tenemos las fronteras abiertas completamente, tomando los recaudos del caso”.

Hasta ahora el Gobierno nacional ha implementado requisitos obligatorios para las personas que ingresen al país desde África, como tener las dos vacunas aplicadas (esquema de vacunación completo) 14 días antes de su arribo y exhibir un PCR con resultado negativo realizado en país de origen 72 horas antes de la llegada, realizar una prueba de antígenos al llegar, realizar cuarentena de 14 días y los extranjeros no residentes deberán contratar seguro médico que cubra covid-19.

Según la entrevistada, uno de los puntos claves en el tratamiento de la pandemia es la vacunación, algo que ayudará a mantener bajos porcentajes de contagios. “El 80% de la población mayor de 18 años ya tiene el esquema completo, pero los jóvenes se dieron la primera y no la segunda, y eso es un problema porque vienen las vacaciones y las fiestas de fin de año”.

La portavoz del Gobierno nacional también habló sobre la posibilidad de lanzar un pase sanitario para incentivar a que la población complete su esquema de vacunación. Según expresó, “el Gobierno está pensando en implementar algún tipo de pase sanitario para incentivar a que se den las dos dosis”.

Cierre de fronteras en el mundo

Saudí, Omán, Tailandia, Filipinas y Sri Lanka han comunicado en las últimas horas restricciones de viaje sobre varios países africanos, con Sudáfrica a la cabeza, mientras que Marruecos ha anunciado la suspensión de todos los vuelos internacionales de pasajeros al reino.

Japón, por su parte, ha informado que endurecerá los controles fronterizos para las naciones del sur de África como Mozambique, Malaui y Zambia. Quienes lleguen desde allí harán cuarentena de 10 días, según una nueva normativa que llega después de que Japón endureciera los controles fronterizos para quienes llegan de Sudáfrica, Botsuana, Esuatini, Zimbabue, Namibia y Lesoto.

La Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, ya incorporaron estas prohibiciones a sus medidas de restricción contra la propagación de esta variante. España, como caso concreto, aumentó la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y Schengen ante las nuevas variantes de la covid-19.