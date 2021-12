Estados Unidos suma nuevos requisitos de ingreso para viajeros por la variante ómicron

La variante ómicron puso nuevamente en jaque al mundo, muchos de los países que habían abierto sus fronteras ahora han decidido endurecer las medidas para evitar la propagación del virus en sus territorios. Uno de ellos es Estados Unidos que desde el próximo lunes aplicará nuevas restricciones a todos los viajeros que ingresen.

Una de las medidas anunciadas este jueves, 2 de diciembre, por el Gobierno estadounidense de Joe Biden exigirá a partir del próximo lunes, 6 de diciembre, a todos los viajeros que ingresen a su territorio que presenten un test negativo de coronavirus en las 24 horas anteriores a su vuelo. La medida aplica a todas las personas provenientes de todos los países, estén o no vacunadas.

Antes de los nuevos anuncios que se dieron a conocer en as últimas horas, Estados Unidos requería test de covid-19 antes de embarcarse hacia este destino, tanto a los vacunados como a los no vacunados. De hecho, los no vacunados debían presentar un test negativo en las 24 horas anteriores al vuelo, mientras que los vacunados 72 horas anteriores.

Según informaron funcionarios, este marco de tiempo más estricto proporciona un grado adicional de protección de la salud pública a medida que los científicos continúan evaluando la variante ómicron. Además, expresó que no se exigirá a los viajeros que tengan que permanecer en cuarentena cierto tiempo tras su llegada o someterse a otra prueba de coronavirus a los dos o tres días de pisar suelo estadounidense.

Estados Unidos se sumó el viernes pasado a la lista de naciones que han cerrado sus fronteras a los vuelos de ocho países del sur de África, donde se ha identificado la nueva variante del virus. Estos son Botsuana, Zimbabue, Namibia, Lesoto, Suazilandia, Mozambique, Malaui y Sudáfrica. Este martes, Holanda ha confirmado que ya tenía registrados casos de la mutación del virus antes de que se hallase en Sudáfrica. Al menos 10 países europeos tienen pacientes contagiados por la ómicron. Canadá ha reportado un par.