Infectólogo alertó por la cantidad de personas sin vacunar en Argentina

El infectólogo Eduardo López advirtió hoy que “hay 8 millones de argentinos no protegidos” ante la nueva variante ómicron debido a la cantidad de adultos y adolescentes que no completaron su esquema de vacunación contra el coronavirus, en tanto se mostró de acuerdo con reducir a cinco días la extensión del período de aislamiento para casos positivos “siempre que tengan las dos dosis” de la inmunización aplicadas.



López sostuvo que hubo “un aumento abrupto” del número de contagios debido a la circulación de “dos variantes de mayor transmisibilidad”, como la delta y la ómicron, pero subrayó que “por suerte no ha impactado en más internaciones en camas de terapia intensiva aunque sí en centros de testeos”.



Sin embargo, el infectólogo del Hospital Gutiérrez y miembro del equipo asesor del presidente Alberto Fernández advirtió que, “quien tenga una sola dosis (de la vacuna), no está protegido” contra la variante ómicron.



López sostuvo que, si se suman los adultos con una sola dosis y los adolescentes que todavía no completaron el esquema de vacunación, “hay 8 millones de argentinos no protegidos” contra ómicron, por lo que sostuvo que hay que redoblar los esfuerzos para ampliar la vacunación.



Además, en declaraciones por América 24, el especialista se mostró de acuerdo con que se reduzca a cinco días el plazo de aislamiento para personas contagiadas de coronavirus, tal como se dispuso en otros países y esta mañana van a analizar los ministros de Salud de todo el país en el marco del Consejo Federal de Salud (Cofesa).



López argumentó que la variante ómicron “tiene menor tiempo de incubación”, por lo que consideró que no es necesario un aislamiento de entre 7 y 10 días como se recomienda actualmente.



No obstante, aclaró que eso sólo puede aplicarse “siempre que (los pacientes) tengan las dos dosis” de la vacuna aplicadas.