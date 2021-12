Largas filas en los centros de vacunación por las terceras dosis

El Gobierno de Mendoza ayer habilitó la vacunación con terceras dosis sin turno previo para todos los mayores de 18 años que hayan completado sus esquemas en el lapso de 4 meses. Debido a eso, miles de mendocinos acudieron hoy a los centros de inoculación habilitados provocando largas filas y espera de varias horas.

La proximidad a las fiestas de fin de año, las vacaciones de verano y el temor por la variante ómicron aceleró la demanda de la vacunación. Debido a esto, se provocó un colapso en los centros de inoculación que hoy recibieron a miles de mendocinos que esperaron durante horas en las extensas filas que se formaron en las cercanías de las sedes habilitadas.

"La provincia de Mendoza aún no cuenta con casos de variante ómicron confirmados por el Instituto Malbrán pero queremos tener a la mayor parte de la población vacunada con el refuerzo para hacer frente a esa variante que es una realidad en otras provincias", destacó la jefa de Inmunizaciones de Mendoza ayer al anunciar la habilitación de las terceras dosis para mayores de 18 años.

Desde horas de la mañana cientos de personas esperan para recibir la vacuna

Quienes esperaban para recibir la vacuna registraron imágenes y videos que daban cuenta de la cantidad de personas que se aproximaron para completar sus esquemas o recibir las terceras dosis. Hubo reclamos de todo tipo y el malestar era generalizado en la mayoría de las sedes dispuestas en diversos municipios.

El periodista Jorge Caloiro captó algunas imágenes donde se puede observar a cientos de personas en una fila para recibir la tercera dosis en Luján de Cuyo situación que se repite en todos los centros y sedes habilitadas para la vacunación.

Larguísima cola para recibir la tercera dosis en Lujan pic.twitter.com/qDZES1uQgh — jorge caloiro (@jcaloiro) December 28, 2021

En la Federación Mendocina de Box la fila era muy extensa y las opiniones de los presentes eran diversas. Estaban quienes se mostraron ofuscados por la demora y otros que destacaban que el proceso era rápido a pesar de la cantidad de personas que esperaban en el lugar. "No entiendo por qué no están vacunando en la Nave Cultural, cuando recibí las otras dosis el lugar era más cómodo y la espera no era tan larga", dijo una mujer que esperaba desde temprano su turno para recibir la tercera dosis.

"Hace 20 minutos que estoy esperando, la cola va rápido pero me hubiera gustado que la vacunación sea en la Nave Cultural por la comodidad del lugar para la espera y el estacionamiento, era más amplio y cómodo", dijo Salvatore Mirabella, un jubilado que esperaba su turno para la tercera dosis.

La fila para vacunarse en la Federación Mendocina de Box se extendía por varias cuadras

"Llevo 40 minutos esperando, creo que ha sido ágil la fila, vamos rápido. La atención de la gente encargada de la vacunación ha sido excelente", dijo otro de los presentes.

Una adolescente reclamó: "Tenemos que esperar durante horas al rayo del sol, hay personas mayores que se descomponen y tienen que estar durante horas parados esperando", y agregó: " Nos piden que vengamos a vacunarnos pero el proceso no es el adecuado".

En el caso del Estadio Cubierto Vicente Polimeni, las opiniones eran variadas, quienes llegaron temprano se mostraron molestos por las demoras registradas, sin embargo, quienes acudieron cerca del mediodía destacaron la agilidad del proceso. "Hace tres horas que estoy esperando, vengo por la tercera dosis. Lo peor fue esperar al rayo del sol, esta vez nos juntaron a los viejos con los chicos de 18 años, por eso hay tanto amontonamiento de gente", contó una mujer que llegó a las 9 de la mañana y a las 12 horas todavía no había sido vacunada.

"Hace 10 minutos que llegué, las otras veces que vine había menos gente. Calculo que se debe a que teníamos turno pero va rápido", dijo un hombre que acudió para colocarse la tercera dosis en ese mismo lugar.

Hubo una alta demanda en todos los centros de vacunación

Puntos de vacunación

Desde ayer la provincia de Mendoza habilitó la vacunación a demanda y sin turno previo con terceras dosis para todos los mayores de 18 años que cumplieron cuatro meses de completar el calendario. Para ello, la provincia cuenta con numerosos centros de vacunación y más de 70 centros de salud habilitados que pueden consultarse a través de la web del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. Los horarios de atención son variables de acuerdo a cada sede.

"Les pedimos que se acerquen de manera ordenada y con mucha paciencia ya que estamos vacunando con todas las vacunas de calendario" destacó la jefa de Inmunizaciones, Iris Aguilar, quien aprovechó para pedir solidaridad y empatía con el personal de salud a quienes concurren a los centros de vacunación.