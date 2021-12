Paro y custodia policial tras la agresión a un médico del Santojanni

A raíz de un ataque al médico Oscar Swarman, que estaba a cargo de la Unidad Febril de Urgencia (UFU) del Hospital Donación Francisco Santojanni, la Asociación de Médicos Municipales (AMM) de la Ciudad de Buenos Aires inició este sábado un paro en las UFU.

Desde la AMM expresaron su preocupación, a través de un comunicado, respecto de los episodios violentos surgidos a partir del colapso registrado en las UFU y centros de testeo por la suba de contagios. “Ante los hechos de violencia manifestados en las últimas horas en las UFU y ante la falta de respuesta ejecutiva de las autoridades, la AMM decidió que nuestros colegas suspendan la atención en las mismas hasta tanto se tomen las medidas de seguridad solicitadas que garanticen un escenario seguro. Las guardias solo realizarán hisopados a pacientes con criterio de internación”, según se lee en el comunicado.

Colapso en las UFU de Ciudad por el aumento de contagios

Se exige una respuesta en pos de la seguridad de quienes se encuentran trabajando en estos centros de testeo: "La AMM también decreta la continuidad de las medidas gremiales que irán en aumento en función de la respuesta obtenida. Este cese de las actividades de las UFU es necesario para preservar la integridad de nuestros colegas”. Esta medida afecta a las 20 UFU de la Ciudad y es por tiempo indeterminado.

Qué dijo el médico agredido

Oscar Swarman, el médico que recibió el ataque, hizo declaraciones luego del hecho: "Hoy la gente vino más violenta. Hisopé 240 personas en cinco horas y había 400 personas. Se les avisó desde temprano que se dio número desde las 7.30 de la mañana y se avisó a las 11 que no había más números porque no había más posibilidad de atenderse".

El jefe de la UFU del Santojanni, Oscar Swarman, recibió un duro golpe en la nariz

El doctor Swarman contó, además, que la gente comenzó a preguntar por qué no había más turnos y desde la UFU respondieron que había sido él quien había tomado esa decisión. Acto seguido, "mientras yo estaba hisopando, un tipo pegó la vuelta por atrás, preguntó quién era el jefe, se acercó donde estaba yo y mientras yo estaba hisopando me puso una piña y me rompió la nariz", explicó el jefe de la UFU del Hospital Santojanni. Agregó también que el abogado de médicos municipales se acercó al establecimiento y que se realizó una denuncia penal.

Respecto de cómo continuarán, Swarman dijo: "Obviamente cerramos las unidades febriles y no sé si mañana vamos a atender porque los médicos tienen miedo de atender. Ya me aseguraron desde un ministerio que va a venir policía, que va a venir un coordinador general a suplantarme mañana".

"Mientras no vengan médicos del hospital a colaborar y seamos dos o tres gatos locos para hisopar 400 personas, nos van a seguir pegando y en algún momento nos van a matar. Porque por suerte la piña fue en la nariz, caí para atrás y tengo hinchada la nariz", dijo Swarman con preocupación.

Reforzaron la seguridad

En tanto desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires indicaron que reforzarán la seguridad de todos los centros médicos para que no vuelvan a ocurrir agresiones como las que sufrió el médico del Hospital Santojanni. Además, señalaron que ya hicieron la denuncia penal contra el agresor, que todavía no ha sido identificado.