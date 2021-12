RTO: cómo serán los controles y por qué muchos zafarán de multas

La Revisión Técnica Obligatoria de vehículos se transformó en un nuevo problema en un año lleno de problemas. Pero desde el Gobierno buscan explicar que no es tan dramático, aún cuando reconocen que por los problemas logísticos debieron flexibilizar las exigencias.

Por eso los controles no serán agudos. Según explicaron a MDZ, no habrá operativos específicos para pedir la RTO sino que será uno de los requisitos que se sumarán en los puestos que la Policía ya tiene. Pero además hay varias formas de zafar de multas. Desde el 1 de enero la Revisión será obligatoria y será exigible. Pero quienes no hayan conseguido turno a tiempo para hacerla no serán sancionados. La clave es tener un turno otorgado hasta abril del año que viene.

Pero tampoco serán multados quienes vivan o tengan autos radicados en alguno de los 7 departamentos donde no hay talleres. Es decir, según se entiende al interpretar la resolución nueva, si un conductor tiene el DNI con domicilio en alguno de los departamentos, no serán multados. Y ese "perdón" no tiene fecha de vencimiento. Es que la norma pone como plazo que se habilite algún taller en esos lugares. Los mendocinos exceptuados son los que tengan domicilio en San Carlos, Tupungato, Tunuyán, La Paz, Santa Rosa, Lavalle y Malargüe.

El problema es que esa premisa es compleja de cumplir. El propio titular de la Agencia de Seguridad reconoció que es difícil, pues no es rentable para quienes quieran invertir por la cantidad de "clientes" que pueden tener en esas comunas chicas. "En los departamentos donde no tenemos los talleres no es pasible de multa la revisión técnica. No podemos obligar a alguien que vive en Malargüe a que venga a hacer la RTO a Mendoza", explicó Orlando Corvalán, director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, en diálogo con MDZ Radio.

El propio Corvalán explicó también que no habrá un rigor exagerado en los controles. "No saldremos a buscar a quienes no tienen la RTO. Se pedirá en los controles normales junto con la otra documentación regular", dijo.