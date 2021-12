Asciende el número de casos por covid en Misiones

“El aumento de infecciones por coronavirus va en ascenso, esto no sucedía hace varias semanas”, dijo el responsable de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI). Haciendo alusión a Misiones, agregó: “Por suerte, en la provincia son muy pocos los pacientes que han llegado a una situación crítica, aproximadamente solo el 1% de los infectados están en terapia intensiva”.

En Misiones se está dando el avance de la campaña de vacunación. Con respecto a las dosis, Vera enfatizó en que “es importante contar con ambas, la mayoría de los casos en terapia intensiva fueron de pacientes que no recibieron la vacuna. Menos del 10% contaban con una sola dosis y tan sólo uno o dos se habían aplicado ambas pero tenían comorbilidades o eran pacientes oncológicos”.

Dijo también que los casos leves son atendidos en sala, pero necesitan oxígeno; y que en el último mes, la ocupación de camas en terapia intensiva fue de tres o cuatro pacientes en toda la provincia.

Tienen camas reservadas en las UTI "esperando un brote que ojalá no ocurra"

En cuanto a delta y ómicron, las nuevas variantes, el responsable de la SATI de Misiones aseguró que “estamos preparados porque pasamos una situación bastante crítica durante tres meses sabiendo que aproximadamente el 100% de los pacientes internados tenía esta enfermedad”. A propósito de esto, mencionó que tienen camas reservadas, “esperando un brote que ojalá no ocurra”. “Pero sabemos que si los casos aumentan, puede suceder. Debemos ser precavidos porque si ocurre de sorpresa complicará la situación para todos ya que otras enfermedades o lesiones volvieron a tratarse como los Accidentes Cerebro Vascular (ACV) o de tránsito”, agregó Vera.

En cuanto al tema en tensión del último tiempo, que tiene que ver con tener el esquema de vacunación completo por la obligación de presentar el pase sanitario en ciertos lugares, Vera declaró: “La vacunación es muy importante, no prevé el coronavirus pero disminuye los casos graves, no es lo mismo padecerla y estar aislado en el hogar que estar internado en coma inducido 160 días, sabiendo las complicaciones físicas que trae estar por un largo período en terapia intensiva”.

Quienes trabajan en hospitales viven una situación “muy complicada”, dijo el responsable de la SATI de Misiones, asegurando que “realizamos hasta cuatro guardias por semana, cada una de 24 horas, por aflicciones físicas y psicológicas que también tuvieron otros colegas por pasar tanto tiempo en esta área”. Y habló de lo “desgastante” que es ver gente joven o personas que en horas se mueren. “Hay pacientes que sobrevivieron pero que tuvieron secuelas y estuvieron cinco o seis meses internados en sala general trayendo complicaciones de por vida”, añadió.

Vera dijo que el covid “vino para quedarse”, tal como la recordada gripe H1N1, que “también fue una pandemia y ahora tenemos uno o dos casos por año. Y creo que con el coronavirus sucederá lo mismo”.

Finalmente, con respecto a la importancia de tomar los recaudos necesarios, declaró: “Si no me cuido y no tengo síntomas, puedo contagiar a un ser querido, padres, abuelos, hijos. Debemos tomar conciencia de la situación que ya vivimos y saber que podemos regresar a ese mismo lugar. Esto complicaría tanto a los que trabajamos en el sistema de salud como a los que no”.