Una importante cadena de supermercados exigirá pase sanitario a sus empleados

Desde mañana, martes 21 de diciembre, entra en vigencia la obligatoriedad de presentar el pase sanitario en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. “Un intento más del Estado por restringir las libertades fundamentales”, declaró la diputada nacional Victoria Villaruel en su cuenta de Twitter. Y agrega: “Esto es aprovechado por empresas que les bajan órdenes a sus empleados sin legalidad alguna”.

Esta declaración se enmarca en el contexto de la decisión de la empresa de supermercados COTO, que ha anunciado que se suma a la obligatoriedad de contar con el pase sanitario para quienes trabajen en cualquiera de sus sucursales. Así lo declaró Eduardo Búfalo, gerente de la empresa: “Desde auditoría de operaciones se mandó un mensaje pidiéndoles por favor que hagan un relevamiento de la cantidad de personal que tienen a cargo que no se ha vacunado. El día 21 termina el plazo. Necesitamos la información urgente. Todo aquel que no se ha vacunado no puede ingresar a las sucursales de COTO CicSA", según se oye en un audio de WhatsApp enviado por Búfalo.

A partir de esta normativa que impide el ingreso a su lugar de trabajo a todas las personas que no tengan las dos dosis de la vacuna contra el covid, Villaruel expresó que COTO hace “compulsiva la vacunación y pasando por arriba derechos y libertades laborales defendidos por la Constitución”.

En medio de la tensión que genera el tema de la obligatoriedad de presentar el pase sanitario (que regirá en todo el país a partir del 1º de enero), la empresa privada ha demostrado con esta decisión que acompaña el decreto nacional. La diputada por La Libertad Avanza escribió en su cuenta de Twitter: “Mientras el Estado se arroga poderes que no tiene, invade la faz íntima de los ciudadanos y viola derechos humanos con un pase ilegal, los privados no se quedan atrás, compeliendo a vacunarse a sus trabajadores. Coto yo NO te conozco”.