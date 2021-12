Pisó un clavo, demandó al supermercado y ganó 10 millones de dólares

Una abuela de Carolina del Sur, Estados Unidos, sufrió una operación donde se le tuvo que amputar la pierna derecha, por culpa de una infección que se desarrolló por pisar un clavo oxidado. Este clavo habría sido producto de un accidente ocurrido en el año 2015 en el condado de Florence, más específicamente en una de las sucursales del supermercado más conocido mundialmente, Walmart. Luego de este incidente, la mujer demandó a la cadena y recientemente se supo la sentencia.

En ese 2015, mientras caminaba por los pasillos de una sucursal de Walmart, April Jones se percató de un fuerte dolor en el pie, según la demanda de la misma Jones que fue presentada en 2017, ella había pisado un clavo oxidado que estaba descubierto en el pasillo, atravesó su zapato y le hizo un agujero en su pie derecho.

Los clavos oxidados pueden dar paso a una gran infección, como la que sufrió April Jones

Luego de esto, la mujer fue, lógicamente, a la guardia del hospital, para que le chequearan su herida, pero surgió una infección que complicó todo. Esta infección existe en los registros judiciales presentados al juzgado, pero, sin embargo, en ningún momento se especifica de qué tipo es esta infección. Antes de salir del hospital, la señora recibió una vacuna contra el tétano y le recetaron antibióticos.

Aunque, días después, los doctores personales de la mujer le recomendaron que se amputara un dedo del pie, debido a una infección aguda. Esto termino derivando en la amputación de dos dedos más, y finalmente terminó en la amputación total del pie, hasta la altura de la rodilla. Debido a esta situación, desde este entonces, April debe estar en silla de ruedas.

La mujer exclamó al diario The Washington Post: “Se suponía que iba a ir a Disney World con mi nieto... pero no voy a ir”. “Siento que...disminuiría la diversión para todos los demás y no quiero eso," agregó.

Luego de años de batalla legal y demoras por la pandemia, la sentencia salió, y marca que la cadena deberá pagar 10 millones de dólares a la mujer damnificada. Este dinero servirá para que la mujer adecúe su casa para su nueva condición, compre una prótesis y cubra otros gastos médicos, según sus abogados.

Walmart deberá pagar 10 millones de dólares a su clienta

En el otro lado de la vereda, por parte de Walmart, Randy Hargrove, portavoz de la compañía, dijo que la compañía ya presentó mociones posteriores al juicio ante el tribunal. El portavoz aclaró: "Apreciamos el servicio del jurado, sin embargo, no creemos que el veredicto esté respaldado por pruebas o que la lesión de la señora Jones sea resultado de lo que se alegó en su demanda". Los abogados de la cadena de supermercados defendían que el tipo de clavo hallado en el pie de la abuela era demasiado corto para sujetar las paletas de madera de la cadena, por lo tanto, era imposible que tuviera su origen en ese lugar.