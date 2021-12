Inicio de clases en febrero: se suman rechazos a la decisión del Gobierno provincial

Que Mendoza se ubique entre los únicos tres sitios del país cuyo calendario académico 2022 estipula el regreso de los alumnos de primaria y secundaria para el 21 de febrero, no es un hecho menor para la comunidad educativa provincial.

Ni bien el director de escuelas José Thomas dio a conocer la determinación de extender el año lectivo a 195 días de clase, las inquietudes no tardaron en escucharse dentro y fuera de los establecimientos educativos estatales y privados. Es que, en un año signado por los traspié y la incertidumbre que marca la actual pandemia, muchos padres y madres se preguntan cómo harán para motivar a sus hijos e hijas a volver a las aulas cuando las temperaturas más altas todavía se harán sentir.

Pero esto no es todo: la situación edilicia de muchos establecimientos que no cuentan con las condiciones ni con el mobiliario adecuado para brindar un poco de bienestar a los chicos a lo largo del cursado, es otro condimento no menor del "no" rotundo que muchos sostienen al mirar hacia febrero.

"Por lo general, los chicos no se presentan en febrero hasta que no tienen la ayuda escolar. Sobre todo, porque no tienen con qué venir al colegio. Pero además, hay aulas en las que no hay ventilador y el techo, por ejemplo es de chapa. Si afuera hacen 35 grados, en el aula esa temperatura es mucho mayor", comentó Mariela, fonoaudióloga e integrante del equipo multidisciplinario que trabaja en la escuela Comandante Tomás Espora, institución que trabaja desde una mirada integral de la discapacidad.

Desde el punto de vista de la profesional, el hecho de sumar días de clase al calendario no ayudará a mejorar la situación de miles de estudiantes. Detalla que hay aspectos mucho más profundos ligados a las problemáticas de la niñez y la adolescencia y que no están siendo valorados dentro de los planes oficiales: "¿Estamos atendiendo a lo que el niño o niña puede? ¿Estamos respetando sus derechos? ¿Quién presta atención a los tiempos de los más pequeños?", interroga la profesional a modo de reflexión para dar cuenta de que en realidad, tiempo en el colegio no es equivalente a un abordaje integral de la educación en tiempos de pandemia.

Los padres tampoco quedaron fuera de los planteos. Para Romina Garay (40), el hecho de iniciar las clases en febrero implica que ni ella ni su familia puedan tomarse un descanso de vacaciones. "En mi caso hace poco empecé a trabajar en el comercio y por eso no creo que tenga vacaciones hasta fines de febrero. La verdad es que se nos va a venir muy complicado poder enviar a mi nena a primer grado porque además ella también viene muy cansada y el cambio de etapa es complejo para los más chiquitos", expresó en sintonía con muchas otras mamás que no consideran oportuno exigir que sus hijos permanezcan en el colegio cuando aún hace mucho calor.

De acuerdo al cronograma previsto, docentes serán los primeros en comenzar el 7 de febrero, mientras que el 10 de ese mismo mes, será el turno de los alumnos que deban completar el segundo tramo de acompañamiento para estudiantes con espacios curriculares en proceso. Esta fecha es tanto para los estudiantes de los niveles primario y secundario, de gestión estatal y privada.

Qué dice el Sute

Para Sebastián Henríquez, titular del SUTE, el hecho de que el Gobierno escolar haya tomado la decisión de comenzar las clases en febrero, y no en marzo como la mayoría de las provincias (a excepción de Corrientes y la ciudad de Buenos Aires) es una "declaración de la falta de políticas educativas".

Para Henríquez, la idea de extender el ciclo a 195 días de clase no es equivalente a mejoras de fondo, sino que -desde su punto de vista- responde más bien a una necesidad de "armar una pantalla".

Henríquez enfatizó que inclusive las carencias en las escuelas es tanta desde el punto de vista de su infraestructura, que por ejemplo hay burbujas de chicos que no hay vuelto a unirse porque no hay espacio en las aulas. "Lo que faltan son políticas de fondo, una política educativa que hable de metas, de mejoras, de cómo se va a lograr que estudiantes y docentes puedan vivir el momento de la enseñanza y aprendizaje con armonía y con todas las condiciones necesarias", expresó.

Por su parte, entre los argumentos que sostienen desde el gobierno escolar para fundamentar la necesidad de adelantar el inicio de clases en febrero, figura que en realidad muchos de esos niños y niñas en condiciones de pobreza, sí necesitan de la institución educativa por períodos más extensos. En ese sentido, Thomas detalló el porqué por ejemplo, se busca llegar a los 195 días y no sólo a los 190 días, como se había acordado hace un mes a nivel Nacional. "Estoy convencido de que esos cinco días de clases son importantes. Porque es ahí o en otro lugar. Pongamos uno a uno; el 60% de los chicos está por debajo de la línea de pobreza. Cuando no están en la escuela, dónde están?", dijo Thomas en el marco de una entrevista con MDZ Radio.

Mendoza, Corrientes y la Ciudad de Buenos Aires, las únicas que arrancan en febrero

Hace dos meses, el Consejo Federal de Educación pautó en reunión con todos los ministros provinciales que las clases iniciarían el 2 de marzo, con excepción de Corrientes y la Ciudad de Buenos Aires. Hace poco, Mendoza se sumó a esa misma tendencia.

El acuerdo quedó firmado con la confirmación del ministro de educación de la nación, Jaime Perczyk de que durante el año lectivo próximo tendrá "al menos 190 días de clase".

A este esquema, aclaró el funcionario en ese momento, "se pueden sumar días y horas en los meses de enero, febrero, en las vacaciones de invierno o a contra turno, con el objetivo de garantizar más tiempo, más días, más horas más calidad en ese tiempo que los chicos están en la escuela".