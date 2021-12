Cuáles son los alumnos que tendrán 195 días de clases en 2022

El titular de la Dirección General de Escuelas, José Thomas, estuvo en los estudios de MDZ Radio y justificó por qué el calendario escolar de 2022 tendrá más días de clases de los habituales. Esto, en base a la polémica que se generó cuando establecieron que el año próximo serían 195 días en las aulas.

Thomas aclaró que los 195 días de clases "son para algunas trayectorias especiales". En realidad, explicó que el calendario escolar 2022 "va de 183 días para arriba, dependiendo del nivel del alumno. Las de 195 días son las trayectorias más débiles".

De todos modos, continuó justificando: "Hay una ley que dice que tenemos que garantizar 180 días de clases. Y hace un mes los 24 ministros provinciales reunidos con el ministro nacional firmamos un compromiso para que el calendario escolar tendiera a los 190 días de clases".

"Sumado a eso, estoy convencido de que esos 5 días de clases son importantes. Porque es ahí o en otro lugar. Pongamos uno a uno -desafió-, el 60% de los chicos están por debajo de la línea de la pobreza, cuando no están en la escuela, ¿dónde están?", agregó.

Desde Uno Nunca Sabe interpelaron a Thomas: "¿Van a estar, pero haciendo qué?". Y el funcionario respondió: "Más no siempre es mejor. A pesar de que el SUTE dice 'más para educación', y yo por eso les digo 'más con política, sino no sirve'. Ni yo ni mis funcionarios de la DGE creemos que más días de clases es una mayor calidad. Nosotros sabemos que hay indicadores de insumos y otros de resultados y es necesario diferenciarlos".

Para explicar aquello, José Thomas indicó que, entre otros, los insumos son los días de clase y el presupuesto educativo. "Siempre hace falta más presupuesto y más días de clase. Y si a eso no le ponemos políticas que den resultado, no sirve de nada. Ahora, si no le ponemos presupuesto ni días de clase, no tenemos políticas. Entonces eso hay que nivelarlo y creo que en este calendario está nivelado", añadió.

José Thomas defendió el calendario escolar 2022.

En cuanto a esas políticas aseguró que el año que viene se continuará reforzando la fluidez lectora, "como hicimos este año". Es que mediante un censo que se realizó entre marzo y abril detectaron que 30 mil chicos están en estado crítico respecto de eso. Es decir, "un alumno de cuarto grado no leía 30 palabras por minuto. Por lo tanto, no estaba alfabetizado".

"Hicimos políticas con todos y el 42% salió del estado crítico. Un número altísimo en 4 meses. Aunque eso no quiere decir que leen perfecto", contó el titular de la DGE. Además, José Thomas dijo que eso se logró gracias a las jornadas extendidas, más horas de clases dirigidas específicamente a fluidez lectora. Inclusive con jornadas los sábados, apoyo de talleristas y material específico, es decir, con políticas de alfabetización.

"Hicimos foco en la alfabetización porque un chico que no lee no puede hacer más cosas en la escuela. Lo vengo diciendo hace 6 meses, pero nunca estuve un día entero en los medios teniendo que explicar esto, como sí ahora tengo que estar todo el día justificando por qué quiero dar 5 días más de clases para estos chicos. Ese es el problema que tenemos: los chicos tienen que estar más en la escuela y nosotros tenemos que hacer políticas para que estos alumnos aprendan", reclamó.

Finalmente, Thomas expresó: "Tengo una profunda satisfacción con esto, que no lo hicimos nosotros. Nosotros visibilizamos el tema con un censo y pusimos el marco, pero las mismas maestras de estos chicos les enseñaron, con sus directoras se quedaron en jornadas extendidas, se esforzaron y se preocuparon. Sólo con un política dirigida. Lo mejoraron los docentes y directores, que son comprometidos. Lo que pasa es que a veces nosotros nos equivocamos en el foco que le queremos poner a la escuela. Les pedimos dos millones de cosas y no ponemos el foco en que los chicos lean".