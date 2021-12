Un informe revela las cifras de la impunidad en Argentina

Frecuentemente cuando una persona es víctima de un delito no violento, se suele escuchar "para qué voy a denunciar si al final no hacen nada". Esta "sensación" de impunidad encuentra algún eco en los datos oficiales del Ministerio Público Fiscal de cada provincia y de la nación. La Universidad Tres de Febrero (UNTREF), a través del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) realizó un informe sobre el servicio de procuración de justicia en las provincias argentinas, a partir de una base de datos única y original con información de acceso público para 10 provincias argentinas durante el período de 2017 a 2020. Se evaluó si lo que se gasta condice con los resultados y las conclusiones son alarmantes. En promedio, las provincias imputan a una persona por cada diez delitos que se reportan en el mismo año, es decir una efectividad promedio del 10%

En MDZ Radio conversamos con Fernando Cafferata, director Ejecutivo del CELIV en la Universidad Tres de Febrero y autor del informe “Procuración de justicia en las provincias argentinas – Gasto fiscal y eficacia en los Ministerios Públicos Provinciales”. El objetivo es "poner evidencia y datos para la toma de decisiones en materia de seguridad". "Lo que se venía viendo es que casi siempre está centrado en el tema policial que si bien es relevante, hay otros actores en el sistema de justicia criminal como el Ministerio Público y los poderes judiciales" apuntó el autor.

Después de todo quien ejerce la procuración a cargo del Ministerio Público es quien tiene la facultad de definir cómo se persiguen determinados delitos y porque al ser los fiscales los responsables de la investigación de los delitos, bajo el nuevo sistema acusatorio, resultan una figura clave para poder entender cómo funciona la disuasión del comportamiento delictivo. De manera que "a través de distintas fuentes de información pública se investigó cuántas causas se inician, cuántas imputaciones se llegan a realizar y cuántos recursos fiscales le cuesta a la persona promedio".

Un elemento importante a tener en cuenta es que sólo se pudo relevar sobre 10 provincias de las 24 porque no se encontró datos públicos disponibles sobre las restantes. Hay algunas jurisdicciones que tenían información sobre presupuesto y otras sobre productividad entonces "cuando se quiso cruzar los datos quedaron muy pocas provincias que cumplían con eso". Se encontraron principalmente con los datos públicos completos a Buenos Aires, Chubut, Corrientes, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Río Negro, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero. Sólo hay transparencia informativa con datos presupuestarios para 9 de las 24 jurisdicciones del país, y datos de funcionamiento de 10 de las 24.

¿Qué delitos se investigan y cómo se ejecuta el presupuesto?

En términos de los casos iniciados según el tipo de delito, Robo o Hurto es la más importante en casi todas las provincias, representando entre el 30% y el 60% del total. Las causas de homicidios, son las que mayor caso terminan en imputaciones, con un promedio del 26% en promedio. Esto quiere decir que para el 74% de las causas de homicidio lo más probable es que termine impune. El número es sustantivamente más preocupante es para lesiones (donde sólo un 8% termina en imputación) y en robos (donde un 3% termina en imputación). Es decir, de un robo, con denuncia policial lo más probable (97%) es que no genere ninguna imputación.

En promedio, el 92% de los recursos presupuestarios se destina a personal. El Ministerio Público Fiscal de la Nación es la organización más cantidad del presupuesto destina a este rubro (98%). Esto es un indicador de que "queda poco margen para gasto de capital como la incorporación de tecnología en la investigación y otras herramientas más modernas".

Seguimos investigando y trabajando en materia de seguridad como si fueran los 70 u 80 y estamos en el 2021. En ese sentido es fundamental incorporar sistemas de información que nos permitan conectar varios sospechosos. Hoy cualquier compañía que vende zapatillas o lo que sea, tiene toda esta información para alcanzar a los consumidores mientras nosotros perdemos cualquier posibilidad de alcanzar a los delincuentes de cualquier tipo.

Los datos presupuestarios per cápita por provincia ajustados por inflación para el periodo 2016-2019 nos dan dos tipos de provincias, las de bajo gasto -hasta $2000 pesos anuales por habitante (Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La pampa, Mendoza y Neuquén)- y las de alto gasto por habitante -más de $2000 pesos anuales.

En cuanto a la eficacia (cumplimiento de objetivo), el 63% de los actos procesales que hacen los Ministerios Públicos es archivar denuncias. Esto da un alto nivel de impunidad. Este valor es del 96% en Rio Negro y del 90% en la Provincia de Buenos Aires, lo que indica que del total de hechos que tienen actos procesales, lo más probable es que con el 90% no se haga absolutamente nada. Midiendo la ineficiencia pura, aquella que se debe al mal uso de los recursos, independiente de la escala, Rio Negro presenta los peores datos, seguida por la Provincia de Buenos Aires, Salta y Mendoza (37%).

En cuanto a la efectividad, se observa que si bien el número de casos iniciados es cercano a la cantidad de crímenes denunciados, la cantidad de imputaciones es mucho menor. En promedio, las provincias imputan a una persona por cada diez delitos que se reportan en el mismo año, es decir una efectividad promedio del 10%. Este ratio es mayor cuando se trata de homicidios, pero no en todas las provincias. A su vez los tiempos para llegar a una imputación pueden ser extensos, en el caso de asesinatos en Mendoza asciende a 108 días. Esto no es necesariamente negativo ya que "si bien es bueno que no se demore tanto en generarse una imputación, también es importante que no sea tan poco tiempo para asegurarse que ese proceso judicial no esté viciado de algún otro tipo de problema" apuntó Cafferata.

