El "nene de las tortas" cumplió un sueño y conoció a dos ídolos

El encuentro con Carlos Tévez fue gracias a una invitación que le hizo el ex jugador de Boca al niño pastelero, quien en los últimos días recibió fuertes ataques en las redes sociales. Joaquín fue uno de los invitados de lujo de la Fundación Carlos Tévez y Vamos Por Más, donde Carlitos probó sus tortas y dijo que “era una bomba”, según afirmó el chico en Twitter.

Una de las primeras respuestas al tuit de la foto con Tévez fue de una usuaria que comentó lo escueto de la expresión del chico: "¿A nadie le parece que Joaco está escribiendo raro desde que atacaron a la mamá? Ya no escribe con tanta emoción como antes porque decían que un nene no escribe así". Ese comentario fue rápidamente contestado por el propio Joaquín: "Si escribo como quiero, me atacan".

Foto que Tévez subió a su cuenta

Joaquín Nahuel se hizo conocido en las redes sociales por publicar fotografías de las tortas que prepara con sus propias manos para recaudar fondos para una operación de piel. Tuvo buena aceptación en las redes sociales e incluso recibió gestos de famosos y deportistas. La semana pasada su familia agradeció la ayuda y anunció que había llegado a la cantidad de dinero necesaria para realizarse la operación en Estados Unidos.

Dos semanas atrás, usuarios de Twitter escribieron mensajes hirientes en esa red social. "Le dijeron pastelero discapacitado, que su brazo no es lo único deformado, yo entiendo que Twitter sea así, pero es un nene y esto le está haciendo mal!", expresó su madre, Raquel Escobar.

La mujer aseguró que, por la situación de ciberacoso, Joaquín iba a dejar de utilizar su cuenta de Twitter. Luego delegó en el chico la decisión de continuar o no y entonces su cuenta apareció como privada (solo es accesible con permiso), aunque más tarde volvió a la normalidad.

"Era una bomba" dijo Tévez sobre la torta de Joaquín

La situación llegó hasta el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien se refirió al tema y le pidió a la Policía Federal que trabaje para identificar a las personas que acosaron a Joaquín Nahuel. El ministro se refirió al caso como "ciberacoso a un menor".

"Como venimos presenciando, algunos personajes del mundillo que huele a rancio, se han dedicado a denostar al niño Joaquín Nahuel, quien como todo mal realizado, expresó su vocación de dedicarse a hacer tortas, o para ser más riguroso, a ser pastelero", escribió el funcionario en una serie de mensajes de Twitter. "Para cumplir su sueño debe hacerse conocer pero ha tenido que restringir su cuenta, precisamente por las agresiones recibidas", agregó Fernández sobre la gravedad de la situación.

El ministro instruyó a que la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y la Adolescencia "analice la situación" para identificar a los autores de los numerosos mensajes de acoso que recibe el joven. "Y una vez detectados los autores del bullying, denuncie ante la empresa responsable de la administración de Twitter para América Latina para que hagan suya la queja y cumplan sus políticas anti bullying, con el agravante de que en este caso ha sido perpetrado contra un menor", completó Fernández.

La mamá de Joaquín, por su parte, informó a través de un tuit que bloqueó y silenció a todos los que habían atacado a su hijo. "Ahora queda en Joaco si quiere seguir acá o no!!! Y para los que dicen que yo le manejo la cuenta no es así! El maneja sus cuentas yo solo reviso mensajes! Gracias a todos!!!!", cerró.