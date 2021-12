De qué se trata la nueva comedia argentina que se grabará en Mendoza

El prestigioso realizador Marcos Carnevale se encuentra en Mendoza grabando una nueva película. Desde donde el reconocido director de cine conocido por producciones como “Corazón de León” o “El futbol o yo”, habló con los medios y dio precisiones del nuevo film.

“SOS Soy papá” es la nueva producción de Carnevale, y cuenta la historia de Nico, quien acaba de celebrar su matrimonio y recibe una carta que “lo obliga a enfrentar su secreto mejor guardado: es padre de una niña que solo conoció al nacer. Lulú está en un hogar y tras la muerte de su madre, tiene 3 días para recuperarla antes de que pase al sistema de adopción”. Es entonces cuando el protagonista viaja a rescatar a su hija, en una road movie “llena de aventuras que cambiará su vida para siempre”.

La filmación se da buena parte en Mendoza, donde la variedad de paisajes ha cautivado al realizador. “A mi Mendoza me encanta, encontré cosas increíbles a nivel visual”, comentó a la prensa, antes de reclamar que “el cine debe federalizarse” para “desbloquear este monopolio que tiene Buenos Aires”.

En relación a esto, Marcos Carnevale confirmó que “va a haber casting de actores mendocinos” algo que considera “buenísimo para que surjan nuevos talentos”, dado que “hay gente que está ahí atrapada que no las ve nadie y es mejor que mucha gente que está expuesta en Buenos Aires”.

Por otro lado, al ser consultado por el impacto del advenimiento de las plataformas digitales, Marcos Carnevale comentó que lo que le provoca felicidad es que “hace que todos estemos trabajando más”. Sin embargo, admitió que “lo que no me pone feliz, porque vengo del mundo analógico, de haber estado en la sala con alguien al lado comiendo pochoclo mirando la película, pero eso hoy no es así. Ese señor es un clic que nunca vez, eso es raro”.

Además de la presencia de Carnevale en la dirección, la película cuenta con Sebastián Freund como guionista junto con Rodrigo Muñoz. Se estima que el rodaje se produzca entre marzo y abril del año próximo, para poder estrenarse en el segundo semestre.

Aquí podrás escuchar la entrevista completa.