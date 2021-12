Se recibió, "festejó" con Chano y se hizo viral por este plot twist

Una vez más Chano Moreno Charpentier es noticia en redes. "¿No chocó nada?", preguntaba un usuario en Twitter en referencia a los múltiples accidentes viales que tuvieron como protagonista al exvocalista de Tan Biónica. Y no, la verdad es que esta vez no fue un choque ni un episodio trágico lo que hizo que se viralizara su nombre. Al contrario: fue la suma de alegría y pequeños gestos de felicidad lo que puso su nombre en primer plano.

Todo empezó cuando Greta, una usuaria de Twitter, compartió una imagen de su recibida. "Chano, me recibí y estuviste conmigo en forma de cartón, TE AMO", escribió en el mensaje que acompaña una foto suya, en pleno festejo por la recibida abrazando a un Chano de tamaño real.

La foto se viralizó. Posiblemente por la ocurrencia -ella agradeció a sus amigas por llevar al músico al que admira para que estuviera presente en este momento tan esperado y especial- y porque la alegría tiende a multiplicarse.

Apenas pasó una hora antes de que Greta recibiera el retuit más esperado: su mensaje llegó a donde tenía que llegar y no pasó inadvertido para el músico. Chano mandó a su fan un mensaje que se ganó miles de likes. "Te felicito y te amo", escribió Charpentier al retuitear la foto en la que se ve a Greta abrazándolo.

Greta compartió su felicidad en cuanto Chano retuiteó su mensaje.

"Quién pudiera recibirse y que Chano te diga te amo en un mismo día. A dream", respondió alguien al mensaje del músico. Y alguien más acotó: "Si me recibo, también me vas a decir te amo? Porque si me decís que si va a ser mi única motivación".

El mensaje de Chano, con su mensaje -"Te felicito y te amo"- y la foto de Greta abrazando su imagen de cartón sigue girando por las redes sociales. Y, quién sabe, quizás sea realmente inspiración para muchos. O, al menos, una pequeña dosis de felicidad que se multiplica cuando es compartida.