Coronavirus: un infectólogo refuta todos los argumentos antivacunas covid

El médico infectólogo Lautaro de Vedia analizó la polémica en torno al pase sanitario y también argumentó por qué es importante que la gente acceda a aplicarse las vacunas vacunas contra el coronavirus y a completar su esquema. Dio una serie de respuestas a los argumentos de aquellos que ponen objeciones.

Por un lado, el infectólogo se quejó de las aperturas masivas y dijo que, desde su opinión, es muy pronto para juntar a 40 mil personas en un estadio de fútbol o a 20 mil en una plaza para un acto público. Para él eso es arriesgar la salud.

Consultado sobre si está o no de acuerdo con el pase sanitario, Lautaro de Vedia comentó: "Es una herramienta más para que la gente se estimule a vacunarse, aparte de la propaganda, la promoción y los medios. No creo que nos solucione la vida ni que todo dependa del pase sanitario, pero sí es una herramienta más".

"El problema es que no tenemos el 100% de la población vacunada. Poco más del 80 % tiene una dosis pero sólo el 67% se aplicó 2 dosis. Entonces, aún hay a un tercio de la población a la que le falta completar el esquema", contó el médico.

Argumentos antivacunas

Existe un porcentaje de la población argentina que no se quiere aplicar específicamente la vacuna contra el coronavirus.

El infectólogo dividió en dos grandes grupos a las personas que no se quieren vacunar contra el coronavirus. Por un lado señaló que están quienes se encuentran en contra de toda inoculación, "los antivacunas". Y por otro, aquellos que en el contexto del covid tienen desconfianza a la experiencia que se tienen con estas vacunas. "Argumentan que se han aprobado rápido, por ejemplo, eso tal vez vinculado a una mala comunicación por distintos motivos extra médicos", indicó.

A los primeros es difícil convencerlos, pero a los segundos dijo que es necesario explicarles e informarlos. En primer lugar dio el ejemplo de su hospital: "Nosotros teníamos 54 pacientes en terapia intensiva con respirador y ahora tenemos 4. Eso es por la vacuna, porque ésta logra reducir la gravedad de los casos".

Por otro lado destacó que las vacunas han erradicado enfermedades a lo largo de la historia. "Por ejemplo, de los 8 hermanos de mi abuela 4 murieron chicos por enfermedades infecciosas que hoy no existen o no generan decesos", añadió.

En aquel sentido insistió en que "las vacunas y el agua potable son el más extraordinario aporte de la medicina a la humanidad. No nos damos cuenta porque nosotros nacimos con estas enfermedades erradicadas. Los debates son buenos, pero lo que no es discutible es que las vacunas salvan vidas".

Sobre el tiempo de desarrollo, el infectólogo no dio mayores detalles, dijo que otras inoculaciones también se han elaborado rápidamente y destacó que eso es gracias a los avances de la medicina.

Finalmente, para aquellos que se muestran en contra del pase sanitario por no tener las vacunas aplicadas y aducen que es un bloqueo a sus libertades Lautaro de Vedia fue claro: "Yo les voy a dar un ejemplo burdo. Pero es como si yo me quejara porque me cercenan la libertad impidiéndome pasar cuando está el semáforo en rojo. Y digo: 'Yo manejo bien, soy una persona razonable, entonces si quiero pasar debería poder hacerlo'".