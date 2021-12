Es argentino, vive en Alemania y su jefa lo sorprendió con una invitación que se hizo viral

El usuario Gonzalo Vignoni en Twitter compartió recientemente una linda anécdota sobre su cena navideña y se hizo viral por toda la red social. Existen muchos argentinos que emigran del país para buscar un futuro diferente al que Argentina les puede ofrecer, o simplemente para buscar nuevas culturas y vivir distintas experiencias. En la búsqueda de nuevas experiencias es que uno se puede encontrar con situaciones no tan deseadas, como puede llegar a ser la soledad, que suele atacar a los que van a otra cultura distinta a la de nuestro país y tienen un tiempo de adaptación en el que no conocen a mucha gente con la que pasar el tiempo. Esta soledad puede afectar más sobre todo en momentos que suelen ser pasados tradicionalmente en familia, como lo puede ser la Navidad.

El caso contado por el usuario antes nombrado no es diferente, ya que es un argentino que, trabajando en Berlin, Alemania, tuvo una invitación inusual por parte de su jefa. El usuario escribió "Mi jefa me invitó a pasar el 25 con su familia porque con el marido siempre hacen una reunión navideña para los que estamos acá sin nuestras familias Realmente no pude haber conocido a mejor gente en Berlin. Estoy llorando".

Mi jefa me invitó a pasar el 25 con su familia porque con el marido siempre hacen una reunión navideña para los que estamos acá sin nuestras familias uD83DuDE2D Realmente no pude haber conocido a mejor gente en Berlin. Estoy llorando uD83EuDD27uD83DuDE4F — Der Gonza uD83EuDD68 (@esviajeroblog) December 9, 2021

Esta situación sirve para destacar la actitud de la jefa, que realiza una reunión teniendo en cuenta a esos que no están cerca de sus familias por ser de otros países. El joven tiene un perfil en el que cuenta como consiguió un trabajo de lo que estudió en Alemania y mediante que plataformas lo hizo. También destaca que escribe en un blog sobre viajeros y sus anécdotas que también comparte en su perfil de Twitter.

Como era de esperarse ante este tipo de historias cargadas de positivismo y buena voluntad con el prójimo, este tweet recibió muchas respuestas, sobre usuarios que alagaban el gesto y de otros que aprovechaban para romper con el estigma de la frialdad de los alemanes.

Todos los alemanes que conzoco son muy piolas y hospitalarios! Dan gusto como amigos — Mariana Araujo Griet (@araujogriet) December 9, 2021

Otros usuarios cuentan la experiencia ocurriendo en otros países europeos, como Luxemburgo

si, con esta historia muere ese relato. Gente fría hay en todos lados, al igual que las cálidas — Jorgelina (@Coque746) December 9, 2021

Aquí hay más usuarios que destacan la hospitalidad de los ciudadanos de este país y rompen con el estigma que se tiene desde Argentina sobre Alemania.