Cómo utilizar el vinagre contra las quemaduras por el sol

El vinagre sirve para condimentar nuestros alimentos y darle un gusto adicional para que se sienta más sabroso al momento de llevarlo a nuestras bocas. Sin embargo, también tiene otros funcionamientos que muy pocas personas conocen.

Cuando se acerca el verano y los rayos del sol comienzan a quemar cada vez más fuerte, varios ciudadanos eligen cuidarse sus quemaduras solares con vinagre de manzana. Sí, el producto que sueles tener guardado en tu alacena.

Según varios expertos, sirve para calmar el dolor o evitar otros problemas en las pieles quemadas. A continuación, te contamos si verdaderamente sirve para ayudar a las personas que sufrieron quemaduras por el sol. Y de ser así, cómo debe utilizarse.



Fuente: El País - elpais.com

¿Sirve utilizar vinagre contra las quemaduras por el sol?

Desde hace muchos años, se dice que el vinagre ayuda a aliviar cualquier dolor o molestia que generan las quemaduras solares. De esta manera, muchas personas han decidido utilizarlo o tienen la intención de hacerlo.

Según diferentes portales, como La Vanguardia, el vinagre sirve para proteger la piel para que luego no aparezcan ampollas y para que tampoco se descame. Para poder utilizarlo, recomienda que lo diluyas en agua.

Tendrá que colocar una parte de vinagre por una de agua y luego aplicártelo sobre las quemaduras provocadas por el sol. Para eso, no dudes en utilizar compresas y de hacerlo durante 15 minutos.

Cuando este tiempo finalice, entonces deberás empapar nuevamente el paño sobre vinagre y volver a colocártelo sobra las zonas en las que sientas que es necesario. Un dato importante es que antes de comprar vinagre de manzana, primero debes prestarle mucho atención a la etiqueta. Debes asegurarte de que el producto es 100% puro.

Sin embargo, siempre recomendamos que charles con una dermatólogo sobre las quemaduras solares y los productos caseros que puedes utilizar para calmar el dolor que estás sintiendo. Recordemos que el vinagre tiene un nivel de pH entre 2 y 3, lo que provoca que sean muy ácidos.

Lo esencial es cuidarse siempre del sol. Recuerda colocarte protector solar para cuidar tu piel y no someterla a rayos que sean muy potentes. Lo preferible sería no tomar sol, pero si deseas hacerlo... siempre recuerda protegerte y hacerlo en horarios donde los rayos no sean tan potentes ni dañinos.

¿Cómo te cuidas tu piel ante los rayos del sol?