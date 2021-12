Por la cantidad de feriados nacionales Mendoza iniciará antes las clases

La Dirección General de Escuelas presentó el Calendario Escolar 2022, en Mendoza las clases el año que viene comenzarán antes para poder alcanzar los 190 días que pide el Consejo Federal de Educación. La presentación estuvo a cargo del director general de Escuelas José Thomas y la subsecretaria de Educación, Graciela Orelogio.

El Calendario Escolar 2022, que se diagrama desde el mes de noviembre, anuncia que las clases comenzarán el 21 de febrero en todos los niveles educativos y el 10 de febrero para aquellos que deben fortalecer sus trayectorias escolares; finalizarán el 16 de diciembre para este último grupo.

Thomas destacó que con la cantidad de feriados nacionales, el 2022 tendrá 19 días no laborables, se hace imposible no comenzar las clases la última semana del mes de febrero y finalizarlas el 16 de diciembre. "Somos el país con más días no laborables y agregó que él debe garantizar que se cumplan las reglas que vienen desde Nación: “Tengo la obligación de firmar un calendario que responda a la normativa nacional, hay una ley que me obliga a hacerlo”.

Ambos funcionarios hicieron hincapié en la complejidad de los últimos dos años, debido a la pandemia de covid-19. "La presencialidad ha sido difícil a pesar del gran esfuerzo de todos", afirmó Thomas. Sin embargo, el balance para el 2021 es muy positivo: "estamos altamente satisfechos de haber tenido un año con muchísima presencialidad", añadió Orelogio.

Respecto a la importancia de la presencialidad en las aulas de las escuelas de Mendoza el funcionario dijo que desde "hace 6 años se trabaja de forma seria y comprometida en lograr que el docente se encuentre con el estudiante y lo ayude a adquirir los aprendizaje para desenvolverse en la sociedad".

Además, el director general de Escuelas advirtió sobre la importancia de cumplir con la cantidad de días establecidos, en especial en aquellos sectores en las cuales los chicos tienen dificultades para acceder a los contenidos educativos. "En un país con 60% de pobreza, los chicos necesitan que la escuela sea un lugar de refugio".

En relación a los resultados que se conocieron ayer que registran que Argentina tiene el peor desempeño de su historia en una evaluación internacional de aprendizaje realizada por la Unesco, el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), Thomas dijo: "Ayer tuvimos un golpe duro en la Argentina, por primera vez estamos por debajo del promedio países latinoamericanos. Esto tiene que ver con los últimos 20 años de la educación argentina, es evidente que algo no estamos haciendo bien".

Según el funcionario, esto tiene que ver también con que "todos los países que nos superaron tienen calendarios más robustos que los nuestros -en relación a la cantidad de días-".

Calendario Escolar 2022