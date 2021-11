5 trucos efectivos para que tu perro aprenda a dar la pata

El adiestramiento de un perro es fundamental para que aprenda a comportarse y que sea educado. Enseñarle a dar la pata no es una tarea complicada y se puede lograr siguiendo una serie de trucos efectivos para que lo haga de manera rápida.

1 - Ser paciente

Educar a un perro es, de alguna manera, como educar a un niño, hay que tener paciencia, tiempo y buena actitud. Es fundamental recordar que el aprendizaje es un proceso y no lo harán de un día para el otro, sino que se tomarán su tiempo para entender lo que le están pidiendo.

Sin embargo, no hay que subestimar la inteligencia de las mascotas. Por lo contrario, todos los perros son capaces de aprender a su tiempo. En un principio no va a entender lo que está ocurriendo, pero no hay que frustrarse sino tomar una actitud calma y empática para que el animal se sienta seguro de sí mismo y reciba mejor el mensaje.

2 - Sesiones cortas

Sobrecargar a los perros de información puede generar un efecto contrario, como cuando una persona debe estudiar para un examen y se toma recreos porque está estresada. Para que el animal esté fresco y reciba bien las órdenes lo ideal es hacer dos sesiones diarias (mañana, tarde o noche) de hasta 15 minutos cada una.

3 - Dar un premio

Los perros suelen reaccionar con estímulos, ya que pueden ayudarlos a entender lo que está ocurriendo como algo positivo o negativo. Lo que se debe hacer es cada vez que de la pata obsequiarle comida, mimos o un juguete y de esta manera lo entenderá como algo bueno. ¡Atención! Conviene tener cuidado para no darle comida en exceso.

4 - Enseñarle a sentarse

Por lo general, el perro da la pata cuando está sentado así que el primer paso es que aprenda a sentarse. En el caso de que ya lo haga es un paso menos, pero sino hay que tomarse el tiempo de explicarle eso primero y luego a que de la pata.

5 - Asociar el truco con una palabra

Una de las mejores maneras para que el perro entienda lo que tiene que hacer (en cualquier tipo de adiestramiento o educación) es elegir una palabra concreta para que diferencie lo que se le pide como "sentado", "afuera", "vamos", entre otras. En el caso de dar la pata se puede utilizar la misma palabra "pata" o "saluda".

Si se tiene constancia y paciencia, el perro eventualmente aprenderá ya que son animales con una gran inteligencia. No hay que desesperarse porque pueden tardar hasta semanas en hacerlo y en el caso de no lograrlo lo ideal es consultar con un especialista canino para que vea ese caso en particular.





¿Qué trucos te gustaría enseñarle a tus perros?