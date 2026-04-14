La desesperada denuncia de un hombre que no puede ver a su hijo: la madre se lo llevó de vacaciones y no volvió

Un hombre denunció que no ve a su hijo , Jairo, desde hace meses. Según su testimonio, su expareja viajó con el niño a Misiones , en enero, por vacaciones, pero, desde entonces, no volvió. Ahora, Guillermo Paulino lucha desesperadamente por difundir su caso y, así, poder volver a ver a Jairo.

En las últimas horas, Guillermo Gabriel Paulino decidió hacer público su caso, con el deseo y la esperanza de que la justicia actuara rápidamente para poder reencontrarse, una vez más, con su hijo, en su casa de Concordia, Entre Ríos .

De acuerdo con su denuncia, su expareja viajó con el niño a Eldorado, en Misiones , el 26 de enero, con la excusa de que serían vacaciones. Asimismo, relató que la mujer le prometió volver junto al menor antes del 21 de febrero, es decir, en la fecha de su cumpleaños, o antes del inicio de clases. Sin embargo, con el paso de los días y ante el incumplimiento de la primera fecha acordada, Paulino trató de contactarse con la mujer y empezó a recibir respuestas imprecisas sobre su retorno.

Primero, la madre del niño le informó que estaban con estudios médicos y que por ese motivo se iba a quedar en Misiones de manera momentánea. No obstante, luego, las respuestas sobre la fecha de regreso dejaron de ser concretas.

Ante esa situación, Paulino decidió ir hasta el último domicilio donde, según indicó, residían la mujer y el niño en Concordia. Allí, aseguró, observó por una rendija de la puerta que el departamento estaba vacío. Luego consultó con la inmobiliaria vinculada al inmueble y, según afirmó, le confirmaron que la vivienda ya había sido desocupada.

La denuncia ante la Justicia

Tras esa constatación, dijo que resolvió hacer la denuncia ante la Policía del Menor porque, según su planteo, no le estaban devolviendo a su hijo. Más tarde, afirmó que el 28 de febrero recibió la confirmación de que el niño no iba a regresar a Concordia y que comenzaría la escuela en Misiones.

A partir de entonces, junto con sus abogadas, inició una medida cautelar para pedir la restitución urgente del menor. Según explicó, en ese marco se libraron oficios a Migraciones, Gendarmería y Policía Federal con el objetivo de impedir una eventual salida del país.

El trámite judicial, de todos modos, no avanzó en el sentido que esperaba. Paulino señaló que el abogado de la madre presentó una apelación en la que cuestionó la competencia de la jueza de Concordia. Según esa presentación, el centro de vida del niño estaría en Misiones. El hombre rechazó ese planteo y sostuvo que su hijo nació y se crió en Concordia, cursó primero y segundo grado en esa ciudad y estaba inscripto para continuar allí su escolaridad.

Actualmente, el expediente se encuentra en la Cámara, que debe resolver la cuestión de competencia. Esa decisión definirá qué tribunal seguirá interviniendo y si corresponde que la Justicia de Concordia se expida sobre el pedido de restitución. Paulino explicó que la causa quedó en despacho para sorteo de sala, paso previo a la resolución de ese punto.

Los antecedentes de violencia de la mujer que se llevó al niño

En su exposición pública, el denunciante también mencionó antecedentes vinculados a la madre del menor. Según afirmó, existe una denuncia por violencia en la que ella fue imputada con cargo penal y tuvo una restricción perimetral. En ese contexto, indicó, él tuvo en un período el cuidado personal de su hijo.

Además, sostuvo que hubo otras situaciones relacionadas con causas por estupefacientes. Según su versión, la mujer atravesó allanamientos por cuestiones de drogas cuando estaba con una expareja y luego volvió a tener problemas de la misma índole con otra pareja.

De acuerdo con la información citada por Concordia Policiales, la mujer integraba la Prefectura Naval Argentina, pero fue dada de baja de la fuerza después de un procedimiento realizado en 2021. En esa oportunidad, fue detenida en la terminal de Chajarí cuando esperaba una encomienda que había sido identificada con marihuana. A partir de ese operativo se llevaron adelante allanamientos en Concordia, con resultados positivos.

Siempre según esa publicación, la mujer volvió a ser detenida en 2024 en otra causa vinculada a la venta de estupefacientes.