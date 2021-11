Congelamiento de medicamentos: qué opinan los farmacéuticos

Después de varios días de negociaciones, el Gobierno llegó este lunes a un acuerdo con los laboratorios para retrotraer los precios de los medicamentos al 1 de noviembre y mantenerlos hasta el próximo 7 de enero del 2022. Para hablar sobre esta medida, MDZ Radio habló con Mario Valestra, presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza.

En diálogo con No Cantes Victoria, comenzó insistiendo en que las farmacias no son formadores de precios. “Somos la cara visible de las quejas, que son lógicas pero no tenemos nada que ver” con los valores de los medicamentos, comentó.

En tal sentido y en relación al congelamiento de precios, Valestra sostuvo que se trata de una medida paliativa positiva en relación a que “es la primera vez que convocan a la Confederación Farmacéutica Argentina, que nuclea a las farmacias del país, porque a veces los farmacéuticos somos rehenes de situaciones dispares”.

En relación a esto, comentó que en ocasiones “compran un medicamento a un precio para ser dispensado a un valor determinado y después, por un acuerdo entre la industria y el Gobierno, se retrotraen precios y el perjudicado directo es la farmacia”. Sobre lo que añadió que quieren “que el precio sea adecuado y no exceda los parámetros inflacionarios” pero “que no sea precio congelado porque sabemos que estos no dan situaciones positivas a largo o mediano plazo”.

Por último, explicó que este compromiso entre la industria y el Gobierno tiene dos factores: control y monitoreo. “El primero de ellos ya se hace, porque todo medicamento al ser dispensado debe validar una receta transmitiendo datos”, dijo.

Aunque “lo que se agrega ahora es el monitoreo. Cada vez que se modifique una lista de precios, un laboratorio debe informar a la Anmat y a la secretaría de comercio. Ahí se va a tener un monitoreo de la evolución de los precios si es compatible al IPC”. “Me parece que es una medida muy importante para que no haya duda en relación a disparos de precios”, concluyó.