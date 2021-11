A 38 años de Clics Modernos, recuerdo del día en que Charly García hizo llorar a los neoyorkinos

“Una canción que le gusta mucho a todo el mundo, sobre todo a los muertos”. De esta manera introducía Charly García, en el disco “Unplugged”, uno de los temas que más supo leer la conciencia colectiva de los argentinos, Los dinosaurios.

El clásico compuesto e interpretado por Charly García ocupa el séptimo lugar en su segundo álbum como solista, “Clics modernos”, lanzado en 1983. Metáforas que esconden una cruda verdad, Los dinosaurios es una fuerte denuncia hacia la dictadura cívico-militar que tomó parte entre 1976 y 1983. Alguna vez García dijo: “Milagrosamente no me llevaron preso, ni me torturaron. En aquella época la música fue para mí una forma de seguir viviendo un sueño en medio de la pesadilla que era la realidad”. Y en otra oportunidad confesó, "Juro que cuando la escribí no pensé en los militares. La letra tenía más que ver con el sentimiento de ausencia que se produce en uno cuando pierde algo. Desde un amor hasta el cepillo de dientes. Al menos conscientemente, no me di cuenta de lo que estaba diciendo".

Clics Modernos fue considerado el segundo mejor disco de la historia argentina por la emblemática revista Rolling Stone (en primer lugar se encuentra Artaud de Pescado Rabioso).

El disco Clics Modernos, fue grabado en el estudio Electric Lady, en la ciudad de Nueva York, que había sido creado por el guitarrista estadounidense Jimi Hendrix.

Joe Blaney, su productor, cuenta que un día ambos se encontraban en el estudio grabando el disco cuando un grupo de argentinos amigos de Charly pasaron a saludar y se quedaron a escuchar. El genio deleito a los presentes tocando Los dinosaurios Blaney recordó años más tarde que a la mitad del tema varios estaban llorando: era la primera vez que escuchaban la movilizadora canción.

Charly García y Joe Blaney en Electric Lady Studios

A 34 años de ese día, Clics Modernos sigue sonando y .pareciera que fue ayer cuando Charly se embarcó en su aventura por los Estados Unidos en búsqueda de nuevos sonidos, el resultado de esto fue una obra disruptiva y novedosa a la cual se le dio el nombre de Clics Modernos.