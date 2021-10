Nahuel Pennisi: “Renacer es la palabra que me representa hoy, siento que he renacido en varios sentidos”

Vaya donde vaya el talentoso artista Nahuel Pennisi es símbolo de inspiración y superación. Desde sus inicios y de manera autodidacta cuando a los 4 años comenzó a jugar con sonidos hasta sus pasos como artista callejero en el microcentro porteño, con tan solo 16 años, supo cautivar y sensibilizar a miles de personas con su voz y su guitarra.

En varias oportunidades ha dejado en claro que para él, el hecho de no ver, le parece un detalle minúsculo y que la música siempre ha logrado sacarle lo mejor.

En la actualidad carga con una trayectoria profesional cada vez más sólida. Nahuel llegó recientemente de su gira por España y formó parte del cumpleaños número 70 de Charly García en el Centro Cultural Kirchner, interpretando “Los Dinosaurios”. Además, recibió una nueva nominación al Latin Grammy por su álbum “Renacer” en la categoría “Mejor álbum folclórico”, que se va a presentar oficialmente el 10 de diciembre en el teatro Opera. (Ticketek).

En conversación con MDZ, Nahuel nos comparte un pedacito de su vida y sus sensaciones con respecto a este nuevo disco “Renacer”.

Hablemos del show del sábado pasado en CCK, ¿cuál fue tu primera reacción al enterarte de que estabas invitado a formar parte del cumpleaños de Charly García desde el escenario, junto a semejantes artistas?

Una locura total todo. El cumpleaños de Charly fue un acontecimiento muy grande para todos los que participamos y para los que no también. Porque además de lo tremendo músico es un personaje que todos amamos, queremos y admiramos entonces ,bueno, muy lindo poder homenajearlo.

¿Cómo te enteraste de que ibas a participar de su homenaje?

Y yo me enteré en realidad de la convocatoria por intermedio de un productor que me contaba que Charly tenía ganas de que yo participara de su cumpleaños. Entonces para mí fue algo muy muy grande porque fue una invitación que vino directamente de él y la verdad que le agradezco muchísimo. Creo que sus canciones me inspiraron mucho en mi infancia y bueno, este tema como el que cantamos el otro día, Los Dinosaurios, tiene un significado muy especial y estoy muy contento de haberlo homenajeado con esa canción.

Hoy en día al haber pasado por tantos escenarios y ser un artista tan reconocido, ¿qué extrañas de aquel artista callejero que tocaba en calle Florida?

Mira, yo creo que hay muchas cosas en común entre la época de tocar en la calle y esta, si bien yo entiendo que hay muchas cosas que fui logrando con la música, y el llegar hasta acá no fue casual, sino que tuvo mucho sacrificio. Creo que si hay algo que extraño es el contacto directo con el público como lo era en la calle.

Yo me acuerdo de que estaba tocando en la calle y de repente venía una persona y me decía “cantate esta canción de tal que me gusta”, o que “a vos te puede quedar bien”, empezaban a hablar de ellos que venían de tal lugar que pasaban por Florida y de repente me escucharon y que les dio ganas de quedarse. Y así tuve contacto con un montón de gente de distintas clases sociales. Un poco lo que extraño, a modo de risa, es la cuestión de poder agarrar la guitarra y cantar en cualquier lugar y no tener problema, no tener digamos ningún temor ni nada y ahora por ahí eso ya no se puede hacer más. Porque existen las redes sociales, uno es más conocido. Entonces se tiene que cuidar más. Pero también entiendo que ya es algo, que es imposible vivirlo, pero bueno, al menos lo extraño y lo recuerdo como si fuera ahora.

¿Pudiste recuperar algo de esa intimidad en tu nueva gira, “A solas”, en la que te presentas solo con tu guitarra, sin banda?

La verdad es que me está dando muchas emociones divinas para compartir con la gente. El hecho de mostrarles ya un repertorio que venimos tocando hace bastante, un show que de a poquito se va consolidando más. Aparte me gusta mucho tocar la guitarra en ese formato desde las intimidades acústicas, familiares. Porque yo siento que ahí es donde se acerca el momento de nacimiento de la canción. Generalmente cuando la canción nace uno la está tocando con la guitarra, nunca nace de otra manera. Entonces digo es lindo acercarse por un ratito a ese momento, recordar su nacimiento y desde ahí poder transmitir cosas y poder charlar con la gente, además de mis canciones cantar otros temas que ya todos conocemos, con todo el público presente, así que bueno, la verdad es que estoy viviendo momentos muy lindos y de mucho agradecimiento.

Te acompañó tu hijo Mateo también, ¿no?

Nahuel Pennisi junto a su hijo Mateo

¡Sí! me acompañó Mateo, primera vez que va con esta conciencia, ¿no? Porque ya había ido a un par de giras, pero era muy chiquito. Ahora ya tiene más de dos años, ya sabe bien, o por lo menos ya es consciente de lo que pasa. Sabe que el papá es un artista que canta, que se va de viaje, así que la verdad, qué bueno que me tuvo estos dos días con mucha felicidad compartir mi trabajo con mi familia, es algo muy valioso y bueno, contento de que Mateo también se esté criando en en este ambiente.

¿Tu familia es una fuente de inspiración a la hora de componer?

Ni hablar, creo que es lo más importante. Si hay algo en lo que yo me sostengo, y tengo que agradecerle mis días enteros, es a mi familia, que me acompaña, que está siempre conmigo. Sobre todo el hecho de formar una familia también es como que uno elige con quién pasar la vida y entonces tiene tiene un valor extra, no, ¿eh? Obviamente que soy una persona familiera, entonces estoy muy cerca de ellos y obviamente que son como una fuente de inspiración diaria y les agradezco un montón, así que las canciones tienen un lazo muy familiar.

¿Qué trabajo conceptual existe detrás de tu nuevo disco “Renacer''? Es una palabra muy fuerte, muy profunda.

Es una palabra profunda que parece sencilla porque la conocemos todos, pero tiene un significado muy fuerte. Es un disco donde siento que pudimos lograr esa obra conceptual donde las canciones se van relacionando entre sí. Pero bueno, fue un disco que quise hacerlo con mucha versatilidad. Primero, bueno, viniendo de la mano de Julio Reyes Copello que es el productor artístico del disco. Julio es un productor con mucha trayectoria, trabajó con gente muy grosa como Marc Anthony, Jennifer Lopez, un montón de fenómenos y desde su experiencia yo aprendí mucho. Por ejemplo, a focalizar más en lo que es en este caso la interpretación, la voz. Por ahí antes estaba pendiente de otras cosas que en este disco no tanto. Fue nominado al Latin Grammy esta vez en la categoría “Mejor álbum folklórico” por su último disco “Renacer"

Entonces, bueno, aprendí a delegar, a disfrutar, a buscar otro tipo de interpretación y es un disco bastante variado, donde hay algunas canciones de música popular, algunos covers, algunas canciones más latinas, algunas más modernas, pero que siempre tienen o intentan tener mi propia impronta e identidad, que es algo que uno en la música tiene que lograr encontrar así como en cualquier otro rubro, pero en la música sobre todo porque uno siempre hace canciones de otros o la gente siempre liga a un artista con otro, entonces está buenísimo poder encontrar el propio ADN y eso es lo que trato de hacer en este disco.

Es un logro fenomenal para un artista, un salto muy grande, ¿no? Cuando uno puede encontrar su impronta. ¿Te fue fácil delegar? ¿Sos una persona detallista a la hora de componer?

No fue fácil. Y sí, soy detallista. Y no solamente al componer, a la hora de concretar los proyectos, de producir una canción o de estar cerca de la música incluso si no fuera mía. De repente me dicen “che vení a ayudarme con esto”, y también me pongo a laburar como si fuera mi propia canción. Es un poco cuidar la música más allá de mí, más allá del otro, la música por encima de cualquier cosa.

Incluiste videoclips para el acompañamiento de varios temas.

Aprovecho para agradecerle mucho a la compañía, que la verdad me apoyó bastante para que pueda hacer más de un vídeo. Tuvimos la posibilidad de hacer cuatro vídeos de este disco. Cinco, si contamos un acústico que salió hace como dos años para el día de la madre. Para mí tiene un valor enorme una compañía donde apuestan por tantos artistas. Que tengan esta posibilidad de acompañarme es un placer y bueno, sobre todo con este vídeo como “Ella” que es un vídeo muy especial, donde uno trata de valorar mucho más y agradecer lo que es la figura de la mujer por todo lo que me inspira, por todo lo que creo que significan, creo que estuvo buenísimo haber grabado este vídeo.

¿Qué mujeres te inspiraron para componer y escribir esta canción?

Hoy en día, la verdad que aprendo mucho de mi mujer que tengo al lado. La verdad que es impresionante todas las cosas que hace y cómo la admiro y también es una inspiración, además de mi mamá y de mi abuela que son ejemplos que me enseñaron un montón de cosas de la vida. Yo crecí con ellas. Entonces la verdad que esas tres mujeres. Creo que resumen lo que para mí significa la canción, y en ellas yo veo muchos sacrificios, tantas cosas que hacen, y que no hacen por acompañarme y acompañar a su entorno. La verdad que eso tiene un valor muy grande y me gustaba la idea de plasmarlo en una canción y que sea un homenaje. Para ellas y para todas las mujeres del mundo va esta canción.

¿Qué tema no puede faltar en un show tuyo o la gente te mata?

Mira, vos sabés que “Ojalá” de Silvio Rodríguez es un tema que me piden mucho, La versión que vengo haciendo la gente ya la conoce bastante. Después por ejemplo, “Oración del Remanso” es un Chamamé de Jorge Fandermole, que es un tema que que a la gente le gusta mucho, le gusta la versión, le gusta lo que dice la canción, el significado de la letra así que también no puede faltar. Después, por ejemplo, "El témpano" es otro tema de los que vengo haciendo siempre que nunca falta y me sorprendo mucho con mis canciones, me sorprende que a la gente le gusta mucho “Universo paralelo'', es un tema que está sonando bastante. La gente cada vez que empiezo a tocar ese tema se pone muy contenta, muestra su cariño por esta canción. Y así como universo también se pide mucho Mundo, Princesa, Avanzar, Compañera. Bueno, hay varias que piden bastante y bueno ya me hacen el show ellos solos.

Y ahora, a partir de lo que pasó el sábado pasado, me imagino que “Los Dinosaurios” también te lo van a pedir mucho.

¡Ojalá! Porque es un tema muy fuerte, muy emocionante, la verdad que me dio mucha alegría poder cantarlo. Me saqué las ganas porque me lo sabía de cuando era más pibe, pero bueno, pude cumplir el sueño de cantarlo por una vez en la vida y muy agradecido de que haya sido justo en este cumpleaños de Charly, con todo el marco y con todo el contexto que significó su cumpleaños.

¿Lo elegiste vos al tema?

Yo lo sugerí y ellos me dijeron que estaba buenísimo, que nadie lo había elegido y que era un tema que está bueno tocar, así que bueno, me aceptaron mi sugerencia y me sentí muy bien.



Se viene la presentación del disco “Renacer” ¿Qué tipo de show nos espera el 10 de diciembre en el Opera?

Bueno, un show muy dinámico, un show muy esperado por todos nosotros sobre todo también por este disco “Renacer'' que queríamos presentar ya hace bastante tiempo, así que el 10 de diciembre la cita es en el ópera. A las 21 horas están todos invitados.

Es un show que lo venimos armando con muchas ganas, donde va a haber un montón de sorpresas. Va a haber invitados, momentos especiales para el público ,va a haber matices dentro del show que seguramente lo van a hacer más lindo aun y bueno, va a haber artistas tocando antes que nosotros ahí, haciendo la apertura, así que bueno, tiene muchos condimentos el concierto que lo hacen muy especial, ojalá que la gente nos acompañe y que no se lo pierdan porque es un momento muy lindo de presentar el disco.

Para cerrar, ¿qué rol cumple para vos el artista callejero en nuestra sociedad?

Un rol fundamental, que para mí es el rol de unir a las clases sociales, el rol de alegrarle la vida a la gente que pasa por la calle con sus preocupaciones, con sus estados de ánimo a cuestas, con su cansancio, con tantas cosas que tienen adentro. La posibilidad de hacer música en la calle para mí es la posibilidad de charlar mano a mano con un pedacito del pueblo. Porque yo creo que los que pasan por la calle son los que tienen que trabajar, son los que vienen de paseo a conocer nuestro país o no sé, lo que fuera, pero siempre está bueno regalarles algo extra.

Y creo que la música en ese sentido es algo muy importante que tiene un valor, no solamente simbólico, sino un valor afectivo, un valor realmente emocional y por eso es que yo creo que los músicos callejeros no pueden faltar nunca y yo siempre seguiré diciendo que soy artista callejero, lo sigo siendo más allá de que ahora me dedique más a un circuito más profesional, pero pero yo sigo siendo artista callejero.