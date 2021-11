La advertencia de la OMS sobre la variante ómicron

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, advirtió sobre la nueva variante africana de coronavirus, llamada ómicron. “Es una variante que todavía no entendemos”, dijo.

Luego de algunos meses en los que parecía que el coronavirus no volvería a ser portada de los medios del mundo, la variante ómicron, proveniente de África, volvió a poner al covid-19 en boca de todos.

La variante fue detectada hace una semana en el sur de África

Esta variante, que fue detectada en países del sur de África hace una semana, disparó las alarmas en todos los países del mundo, incluso en Argentina, principalmente con el barco proveniente de Cabo Verde que Sanidad dejó pasar sin control previo. En algunos países, como Estados Unidos, se prohibió la entrada de países como Sudáfrica, Zimbabwe, Namibia, entre otros.

Ante estas medidas que se tomaron de forma casi instantánea en distintas partes del mundo, el dirigente general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, señaló: “Entiendo la preocupación de los países de proteger a sus ciudadanos contra una variante que todavía no comprendemos”.

Pero, después, agregó una fuerte advertencia: “Estoy preocupado porque muchos estados miembros (de la ONU) están introduciendo medidas duras y generalizadoras, que no tienen una base empírica o efectiva, y estas sólo empeorarán las desigualdades”, haciendo referencia a otro tema que levantó polémica a raíz de esta variante: el porcentaje de vacunados dispar que hay entre países ricos y países pobres.

Los países han aislado a esta región de África

Luego, Adhanom agradeció a países como Botswana y Sudáfrica por detectar rápida y eficazmente la variante ómicron, que todavía no ha provocado muertes según datos de la OMS: “Me preocupa de gran manera que estos países están siendo penalizados por otras naciones, cuando han actuado de forma correcta”, sentenció.

Uno de los países afectados por las prohibiciones de ingreso a otras naciones es Namibia. En medio de una reunión de tres días entre ministros de salud en Ginebra, Suiza, la delegación namibia dio su opinión sobre las medidas contra países del sur de África: “Esto es una reacción premeditada de base política, no científica. Por eso nos preguntamos: ¿por qué otros países que han detectado esta nueva variante en personas que no han viajado a la región sur de África no están incluidas en estas restricciones aéreas?.

Por su parte, Tanzania pidió el cese inmediato de estas restricciones, ya que generan graves daños a una de sus principales vías de comercio, el turismo. Canadá agradeció a la región afectada por la rápida divulgación de la variante: “Este tipo de colaboración es lo que el mundo necesita en este momento”.