Volvió la entrega de computadoras a alumnos, pero hay al menos 30 mil escuelas sin internet

La viceministra de Educación, Silvina Gvirtz, marcó el valor de haber recomenzado con la política de entrega de computadoras a través del plan Conectar Igualdad "porque cambia la dinámica de enseñanza de todo el secundario" ya aseguró que se están terminado de conectar a Internet "a todas las escuelas del país, es por ahí la modernización del nivel medio".



"Hemos vuelto a un programa Conectar Igualdad de entrega de computadoras, la cual debe convertirse en política de Estado, para que no se vuelva a desmantelar", dijo Gvirtz y aseguró que de esta forma "cambia toda la dinámica de la escuela secundaria, que los alumnos necesitan alfabetizarse digitalmente".



La funcionaria, en declaraciones Radio Cooperativa, destacó que "no es lo mismo aprender con un lápiz y un pizarrón que con programas como Avogadro o Geogebra. Ver los modelos de átomos es mejor que enseñar sólo que el agua es H20". Y anunció que "estamos terminando de conectar todas las escuelas .Hemos llamado a licitación para la conexión de 30.000 en todo el país, estamos trabajando con ARSAT para ello. Es por ahí la modernización, sabemos que no se hará de un día para el otro, también hay que mejorar las estrategias de enseñanzas de los docentes".





Gvirtz precisó que todos los niveles de enseñanza son prioritarios y destacó que en el nivel inicial y primario "trabajamos para garantizar que cada uno de los chicos tenga libros de texto, principalmente las áreas de lengua y matemática, trabajar en el fortalecimiento de los aprendizajes y la enseñanza en estas áreas". Para la funcionaria en el nivel inicial es fundamental "empezar a alfabetizarse con libros, la alfabetización comienza en ese nivel".



Respecto a una ley para cambiar la formación de los docentes, Gvirtz aseguró que "no estamos esperando ninguna ley para empezar a trabajar en la formación, tenemos las herramientas para hacerlo".



"Hay que poner énfasis en la alfabetización digital, en el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias y en otros problemas que el sistema aborda transversalmente como el grooming, el bullying y el acoso escolar y en esto la formación docente es clave" precisó Gvirtz.