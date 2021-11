Desde el Gobierno alertaron por la llegada de una nueva ola de contagios

Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense, se refirió a la importancia de mantener medidas sanitarias como el uso del barbijo en espacios cerrados a fin e minimizar el riesgo de una inminente ola de coronavirus. Alertó sobre un rebrote de contagios y llamó a un "un debate social" para evaluar restricciones en la circulación de personas no vacunadas contra el virus.

Según Kreplak, "en el verano podríamos tener algún tipo de rebrote pero no creo que nos lleve a tomar restricciones, no quiero decir nada con certeza porque en la pandemia las cosas van cambiando". Señaló que la nueva ola de contagios podría darse como consecuencia de las altas temperaturas que llevan a muchos ciudadanos a permanecer en espacios cerrados y con aire acondicionado. En este sentido destacó que "hay que ser muy cuidadosos, seguir usando el barbijo y mantener la ventilación en lugares cerrados".

Comprometido con la Salud de la población, se animó a hablar de uno de los debates más fuertes que se llevan a cabo actualmente en Europa y que tiene que ver con la obligatoriedad de la vacuna para circular o acceder a diversos sitios. "Es una discusión que debemos darnos", sostuvo aludiendo a lo que ocurre actualmente en países como Alemania o Austria, entre otros. Agregó que no se trata sólo de un debate sanitario sino que debería involucrar a la sociedad en general a fin de "llegar preparados (ante la posibilidad de otra ola) y creo que la discusión es si se pone o no en riesgo a los demás", declaró al ser entrevistado por Radio Continental.

Señaló que el debate es clave para "lograr concientizar, mucha gente no se vacunó y no porque esté en contra de las vacunas sino porque está esperando y no deseamos que llegue demasiado tarde (a la inoculación) y después se tenga que arrepentir". Cómo ejemplo de lo que podría llegar a pasar en el país, afirmó que "en el mundo hay experiencias donde no se puede ir a trabajar, no se puede ir a estudiar, al cine, al teatro o a espectáculos deportivos si no se está vacunado".

Con respecto a la situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires marcó que la curva fluctúa desde hace seis semanas y por ello desde su cartera prestan especial atención a la misma. "En la provincia tuvimos unos 350 casos por día promedio semanal y ahora estamos en 460, es decir ascendió un poquito, por lo que seguimos testeando", acotó manifestando que aparte de la situación local, observan lo que ocurre en países que están ingresando al invierno donde los casos tienden a aumentar exponencialmente.

Kreplak volvió a manifestar su preocupación por que cerca del 35% de los niños de 3 a 11 años no estén anotados para vacunarse contra el coronavirus e insistió sobre la importancia que tiene que los menores sean vacunados ante el posible avance de una nueva ola de contagios. "Tenemos anotado al 65% de la población de entre 3 y 11 años; es decir que hay un 35% de chicos que no lo han hecho", aseguró señalando que la falta de información es uno de los principales factores por los que los padres no anotaron a sus hijos para la vacunación.

Hizo referencia a la formación de docentes y padres en relación a la vacunación y denunció que "hay un grupo que padres a los que les puede dar miedo la vacuna que recibirán sus chicos, más si en los medios de comunicación se habla de denuncias respecto del origen de las vacunas".