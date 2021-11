Sin tregua: el calor agobiante continúa y se esperan tormentas

Agobiante, así será el calor durante este domingo. La máxima podría superar los 35°, la nubosidad será variable y los vientos serán leves y, por la noche, se esperan tormentas aisladas. Por el momento, estás no implicarían mayor gravedad por eso desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no se ha emitido alarma alguna, sin embargo, no se descarta que las condiciones climáticas puedan provocar un cambio en este punto.

La semana iniciará con un leve descenso en la temperatura y aumento en la nubosidad. El incremento en la intensidad del viento también provocará un poco de alivio. Se ha pronosticado una máxima de 32°. Recién el miércoles, las condiciones se modificarán drásticamente con inestabilidad y tormentas. Esto provocará que el jueves refresque.

Pronóstico para Buenos Aires y alrededores

Este domingo se presenta en la ciudad de Buenos Aires y alrededores con cielo parcialmente nublado, una temperatura de 22 grados de mínima y 36 de máxima, y vientos del sector noreste, informó el SMN.



El calor agobiante continuará mañana, lunes feriado, cuando se esperan 22 grados de mínima y 37 grados de máxima, en una jornada con cielo parcialmente nublado por la mañana y tormentas aisladas hacia la tarde, añadió el organismo.



El martes, en tanto, se prevé un descenso de la temperatura que llevará la mínima a 14 grados y la máxima a 25, en el marco de una jornada con cielo nublado.