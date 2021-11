Una abuela decidió viajar por el mundo en lugar de cuidar a sus nietos y se hizo viral

Para muchos abuelos, sus nietos se convierten en su razón de vida, pero para otros no. Este es el caso de Josefa Feitosa, una mujer brasileña de 61 años que decidió viajar por el mundo y no cuidar a sus nietos, a diferencia de lo habitual en algunas familias, sobre todo de Latinoamérica y su historia no tardó en viralizarse.

Antes de la llegada del covid-19 y las restricciones a la movilidad, Josefa Feitosa decidió emprender su travesía luego de jubilarse como trabajadora social en el sistema penitenciario de su país y recorrer el mundo solo con una mochila. Para subvencionar el viaje, Feitosa vendió su casa, muebles y todas sus pertenencias. A eso sumó todos los ahorros de su pensión.

Josefa Feitosa entre las mujeres de una aldea de Ifugao en Filipinas.

En declaraciones para el portal G1, Feitosa fue determinante en decir que “la abuela no debe criar a los nietos”. Su familia no apoyó la decisión en un principio. Estaban sorprendidos y no esperaban que luego de jubilarse aquellos fueran los planes de Josefa. Lilith, una de sus hijas, mencionó que con el paso de los meses entendió a su madre y la apoyó.

Actualmente, la mujer ha viajado por alrededor de 40 países de distintos continentes y comparte a través de su cuenta de Instagram fotos y videos de su travesía. Además, con el tiempo su historia se ha hecho viral en internet, por lo que lo comenzó a tener más y más seguidores.

Algunos de ellos sostienen que hizo bien en viajar se encuentran los que dicen que los adultos mayores necesitan un equilibrio entre la tarea de cuidar nietos y la vida personal. Mientras que, por otra parte, quienes rechazan la elección de Josefa aseguran que lo más valioso para un abuelo deberían ser sus nietos.

La brasileña ha sido tajante al declarar que los abuelos también tienen derecho a una vida privada. Agregó que desea inspirar a otras personas a emprender aquellas aventuras y seguir adelante en por de esos sueños que abandonaron por motivos familiares. Sin hacer caso a los cuestionamientos. “Hay mucha vida fuera de esta cajita llamada hogar. Una no se convierte en abuela para cuidar a sus nietos”, expresó en una entrevista.