De galera y con bastón: quién es el Dandy Millennial que seduce a los jóvenes

Es una persona que llama la atención de todos. Nadie es indiferente a su presencia, ya sea para bien o para mal: “Se ve fácilmente la reacción de la gente; algunos me reconocen y me saludan y otros se acercan a preguntar cosas. Hay quienes se ríen, pero no me importa, yo me visto para mí, no para el resto”, afirma.

Santiago Pellegrini, conocido en redes como El Dandy Millennial, tiene 28 años y se hizo famoso en Twitter, donde tiene más de 14 mil seguidores, por su manera de vestir: “No sé porqué me hice ‘famoso’. Creo que se debe a que a la gente le gusta lo raro”, dice.

De galera y bastón: así se viste el Dandy Millennial

El Dandy -como lo llaman sus seguidores y fans- se viste con prendas que abarcan muchas décadas, desde finales del siglo XIX a principios o incluso mediados del siglo XX: “Mi vestimenta abarca muchas épocas: tengo prendas y accesorios que se usaban en la década del '80 (N. de la R.: se refiere a 1880), como zapatos de más de 120 años, y también tengo esto -señala unos anteojos- que se usó hasta los ‘30”, cuenta mientras se muestra las distintas prendas.

La elegancia, que para muchos puede ser algo circunstancial -algún evento, por cuestiones laborales, entre otras situaciones- para El Dandy es algo de todos los días: “No existe ninguna situación en la que no me vista así, hasta cuando estoy de entre casa mantengo el estilo”, detalla.

Un hombre que viste como en los años 1900 también mantiene y persigue los valores de aquella época: “Creo que se ha perdido la elegancia… Si mirás a tu alrededor, ves que se ha perdido totalmente”, dice, mientras señala a las personas que pasan. Pero, de la sociedad actual, resalta otra cosa: “Se ha perdido el respeto hacia el otro y eso se aprende. Muchas veces las personas que se me burlan son niños. Una vez un niño me dijo ‘payaso’, entonces frené y le pregunté si yo le recordaba a un payaso. Me contestó que no, que eso se lo había dicho el padre”, narra.

El Dandy con su bicicleta inglesa de los '40

Todo lo que se pone El Dandy es original de la época. Cuenta que es muy difícil conseguir las cosas: “No es que entrás a un shopping y te ofrecen esta clase de ropa. Muchas cosas me la acercan vecinos. El otro día se acercó un chico con unos zapatos de más de 150 años, que eran de su bisabuelo, y me los regaló”, cuenta El Dandy, que no sólo colecciona y usa prendas, sino que otros elementos también: “Esta bicicleta es inglesa, de los años ‘40. Fue regalo de un seguidor”.

Santiago empezó a vestirse con ropa de época cuando tenía 18 años: “De igual manera, a los 5 años ya había decidido que esto quería para mi vida. Ya de chico llevaba sombreros a la escuela y algunos compañeros se reían, me decían ‘eso lo usa mi abuelo’ y yo les decía ‘¿Y? Mirá cómo lo uso yo”, recuerda de su infancia.

En una entrevista para el canal de YouTube “Doble Mérito”, contó que nunca le llamó la atención el fútbol. En esta charla con MDZ Online, amplió: “Nunca me gustó salir a boliches, simplemente no me llamaba la atención”. También contó otro lado de su vida privada: “Tengo una novia y me acerqué como cualquiera. Un día me pidió una foto y le pasé mis redes. Fuimos hablando y pasó. Ella ni siquiera sabía quién era”, agrega el Dandy.

Como se dijo anteriormente, el Dandy no sólo se viste y sigue los valores de una época pasada, sino que colecciona fotos y otros elementos y los restaura: “Tengo más de 1500 fotos. Restauro bastones, sombreros… Cuando restauro algo, le pongo mucha dedicación para que sea como antes, para que dure toda la vida”, cuenta sobre una de sus facetas.

A pesar de estar muy metido con ese tiempo histórico, siempre se dedicó a aprender y estudiar de manera autodidacta: “Yo estudio mucho, es muy importante estudiar para saber qué prenda va con cuál, cómo pararse, cómo pensar”.

“El Dandy Millennial” es realmente una persona única: “Conozco muchas personas que intentan recrear o vivir día a día esa época, incluso formo parte de la Sociedad Victoriana Augusta Argentina, con la que visitamos museos, hacemos charlas y eventos. Hay muchos que se visten así, pero ninguno lo hace día a día como yo”, cuenta orgulloso.

Apareció como una rareza en las redes y hoy, entre su cuenta de Twitter e Instagram, tiene más de 30 mil seguidores. Su biografía de Twitter dice “Yo visto así porque es mi forma diaria de vestir”, pero se le podría agregar que es una forma de posar, de hablar, de pensar y de vivir.