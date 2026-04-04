No quieren empleo. Quieren libertad (aunque incomode)

Durante décadas, el empleo formal fue sinónimo de seguridad. Un contrato, un salario fijo, beneficios y una estructura que ordenaba la vida. Pero ese modelo, que parecía indiscutible, hoy convive con una realidad que lo desafía desde sus cimientos: la economía GIG.

La economía GIG puede sonar técnica o lejana En realidad ya forma parte de la vida cotidiana de millones de personas. El término “GIG” proviene del mundo de la música, donde hacía referencia a una presentación puntual. Trasladado al trabajo actual, describe una modalidad basada en tareas, proyectos o encargos específicos, en lugar de un empleo fijo y continuo. En este esquema, las personas no trabajan exclusivamente para una sola organización, sino que ofrecen sus servicios a distintos clientes en diferentes momentos. Pueden ser freelancers, consultores, profesionales independientes o incluso quienes generan ingresos a través de plataformas digitales. La lógica cambia: ya no hay una relación de dependencia clásica, sino acuerdos flexibles donde se cobra por tarea, proyecto o tiempo trabajado.

Lejos de ser una tendencia marginal, esta forma de trabajar se está consolidando como una nueva manera de vincularse con el trabajo. No es solo manejar para una app o hacer trabajos freelance. Es un cambio profundo en la lógica laboral: del empleo como pertenencia al trabajo como elección. Cada vez más personas optan por esta modalidad no solo por necesidad, sino por decisión. Buscan autonomía, flexibilidad, diversidad de proyectos y, sobre todo, control sobre su tiempo. Eligen cuándo trabajar, con quién y bajo qué condiciones. Algo que el empleo tradicional, en muchos casos, todavía no logra ofrecer.

empleo Durante décadas, el empleo formal fue sinónimo de seguridad. Archivo. Sin embargo, esta libertad tiene un costo. La economía GIG también implica incertidumbre, ingresos variables, falta de protección social y una responsabilidad individual mucho mayor sobre la propia carrera. Ya no hay estructuras que contengan: hay que construirlas. Y acá aparece una tensión incómoda para las organizaciones. Mientras muchas empresas siguen diseñadas para relaciones laborales de largo plazo, el talento empieza a moverse con lógica de corto plazo. Ya no se trata de “retener”, sino de ser lo suficientemente atractivos como para que alguien quiera volver a elegir trabajar con vos… aunque sea por un proyecto. Esto obliga a repensar profundamente el rol de Recursos Humanos. ¿Cómo se gestiona a alguien que no quiere ser empleado? ¿Cómo se construye cultura con equipos híbridos entre internos y externos? ¿Cómo se mide el compromiso cuando el vínculo es, por definición, flexible?

La economía GIG desafía las nociones tradicionales de carrera El crecimiento ya no es lineal ni dentro de una sola organización. Se construye a partir de experiencias diversas, aprendizajes acumulados y redes de contacto. El CV deja de ser una lista de puestos y pasa a ser un mapa de proyectos. Al mismo tiempo, emerge una nueva habilidad clave: la autogestión emocional. Trabajar de manera independiente implica tolerar la incertidumbre, gestionar la frustración, sostener la motivación sin estructuras externas y poner límites en contextos donde el trabajo puede volverse infinito. No es solo una transformación laboral: es profundamente emocional. Pero cuidado con romantizarla. No todas las personas eligen este modelo desde la libertad. En muchos casos, la economía GIG también es consecuencia de la falta de oportunidades formales. Por eso, el desafío no es solo adaptarse, sino hacerlo con responsabilidad, generando marcos que protejan sin rigidizar.