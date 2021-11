Votó el Dandy Millennial: criticó a los políticos de todas las épocas

Todos lo miran. Algunos se quedan observando y siguen con su marcha, otros le sacan fotos a escondidas y hay quienes lo reconocen y lo saludan: “Vamos, Dandy”, “Adiós, Dandy”. Él saluda con su sombrero como respuesta: “No sé porqué me hice ‘famoso’ en las redes. Creo que se debe a que a la gente le gusta lo raro”, dice.

Santiago Pellegrini, más conocido en las redes como “El Dandy Millennial”, es un joven de 28 años que se hizo famoso en Twitter (tiene más de 14 mil seguidores) por su manera de vestir: “Mi vestimenta abarca muchas épocas: tengo prendas que se usaban en los 1880s, como zapatos de más de 120 años, y también tengo esto (se señala unos anteojos) que se usó hasta los ‘30”. “El Dandy” se viste todos los días con este estilo elegante, clásico, que rememora viejas épocas: “No existe ninguna situación en la que no me vista así”.

Así fue a votar hoy en las elecciones legislativas: “Me gustaría recuperar valores como la elegancia, el respeto hacia el otro… No tengo referentes políticos de la época sobre la que me visto día a día, sino que respeto tanto a escritores, pensadores o artistas, como a personas comunes de aquella época, que también tenían esos valores que se han perdido”, dijo.

Dandy en su lugar de votación en Vicente López

Con su bicicleta inglesa de la década del ‘40, que fue un regalo de un seguidor, ingresó al Instituto Ceferino Namuncura, de Florida, en Vicente López, dónde nació: “Muchas cosas que tengo me la acercan los vecinos. En el día a día, hay quienes me saludan, otros a los que mi vestimenta les llama la atención y se acercan a preguntarme cosas. También están los que se ríen, pero yo me visto para mí, así que no me importa”.

“El Dandy” se viste de esta manera hace 10 años, pero lo decidió hace mucho tiempo: “A los 5 años decidí que esto era lo que quería para mi”, afirma. Además de ropa, también colecciona otros elementos de la época: “Tengo más de 1500 fotos, discos de pasta, una vitrola… Restauro y vendo cosas. Mientras las restauro y espero para venderlas, las disfruto”.

Este llamativo personaje no deja a nadie indiferente. “Conozco gente que se viste como yo, pero no todos los días, como sí lo hago yo”, cuenta. Se retira en su bicicleta, tocando su timbre y saludando con su sombrero, en búsqueda de revivir esos valores que se han perdido en la sociedad.