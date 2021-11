El emotivo y esperanzador mensaje de Esteban Bullrich

“Hoy no puedo estar en el búnker, pero no quería dejar de estar presente con un mensaje”. Así comenzó el video que subió a las redes Esteban Bullrich. Menciona que hace 4 años él mismo estaba festejando el triunfo de Juntos por el Cambio en las elecciones de 2017. “Creo que parte de eso se debió a la euforia que nos generó nuestra victoria. Creo que nos encegueció, nos entregó a la soberbia”, manifestó.

Pone su esperanza en que la distancia le permita ver con claridad, como suele hacer, según Bullrich. Declara que hoy, como partido, están consolidando una elección “muy buena” para el espacio e invita a festejar el triunfo, pero no dando lugar para la euforia. “Tenemos un país muy dividido, y no porque no se pueda resolver. Un país en donde crece la pobreza, escasea el trabajo y la educación continúa su degradación a niveles impensados”, agrega el senador.

Haciendo alusión a la grieta, a la pelea paralizante que atraviesa el país, advierte que el mundo y la vida no esperan. Mencionó que en 2001 el país estuvo al borde del colapso total y que hoy, 20 años más tarde, asume haberle fallado a otra generación.

“La Argentina hoy más que nunca es una decisión. Estamos donde estamos porque así lo decidimos. La grieta que nos separa es un ejercicio consciente, no una situación inevitable”, dice en su mensaje Esteban Bullrich. Confiesa que hay desacuerdos para siempre y diversas formas de ver el mundo, pero también dice que hay un país posible por encima de la grieta. ¿La clave? Mirar para adelante. En esta misma línea, manifiesta que hay nobleza en dar el primer paso, especialmente cuando uno está en la parte de arriba.

Habla, además, de una Argentina posible, de un mundo que podemos construir y que será mejor empezar cuanto antes. “Un mundo que no por utópico es imposible”, resume Bullrich.

Y añade: “Quiero convocar a todos que pongamos nuestro norte hacia la salida de este laberinto”, invita el senador. Expresa que una gran cantidad de dirigentes en ambos búnkeres piensan como él. Esteban Bullrich termina su mensaje pidiendo “que Dios nos ilumine, que nos dé fuerza y coraje porque esta decisión que es la Argentina ya no puede esperar”.

Tras compartir el emotivo mensaje explicó que fue realizado "con una versión digital de mi voz antes de la enfermedad. Hoy es una tecnología que no es accesible a todos pero va a ser un objetivo de mi fundación que lo sea".